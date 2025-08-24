Секрет бодибилдеров: вот как легко и быстро накачать мощные плечи

Разведения гантелей в стороны помогут накачать мощные плечи

Сильные и выразительные плечи требуют системного подхода: базовые и изолирующие упражнения. Начинайте с жимов штанги или гантелей сидя для переднего и среднего пучка дельт.

Разведения в стороны и перед собой с гантелями или на кроссовере прорабатывают среднюю и переднюю часть, а тяги и махи в наклоне — задний пучок.

Важна техника: избегайте резких движений и раскачек корпуса, чтобы не травмировать плечи.

Для быстрого результата выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений с умеренным весом и минимальными паузами.

Регулярность 2-3 раза в неделю и постепенное увеличение нагрузки создадут визуально широкие и мощные плечи.

