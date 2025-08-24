Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жир тает на глазах: вот как легко сбросить 10 кг за месяц

Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки
Спорт

Похудение на 10 кг за месяц требует сочетания кардио, силовых упражнений и правильного питания.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Оптимальный план — ежедневные 40-60 минутные тренировки: чередование высокоинтенсивного интервала (HIIT) и силовых упражнений для всего тела.

HIIT ускоряет метаболизм, сжигает калории даже после тренировки, а силовые тренировки сохраняют мышечную массу, чтобы тело не теряло тонус.

Питание должно быть дефицитным, но полноценным: белок, клетчатка, овощи, минимум сахара и быстрых углеводов. Важны регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Такой комплексный подход помогает безопасно терять вес, улучшает выносливость и формирует привычку к здоровому образу жизни.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
