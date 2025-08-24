Жир тает на глазах: вот как легко сбросить 10 кг за месяц

Похудение на 10 кг за месяц требует сочетания кардио, силовых упражнений и правильного питания.
Оптимальный план — ежедневные 40-60 минутные тренировки: чередование высокоинтенсивного интервала (HIIT) и силовых упражнений для всего тела.
HIIT ускоряет метаболизм, сжигает калории даже после тренировки, а силовые тренировки сохраняют мышечную массу, чтобы тело не теряло тонус.
Питание должно быть дефицитным, но полноценным: белок, клетчатка, овощи, минимум сахара и быстрых углеводов. Важны регулярность и постепенное увеличение нагрузки.
Такой комплексный подход помогает безопасно терять вес, улучшает выносливость и формирует привычку к здоровому образу жизни.
Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.