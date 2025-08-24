Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинары: двухэтапная обжарка на разном огне помогает сохранить грудку сочной
Зоопсихологи: кошка не спит с хозяином из-за неудобного расположения кровати
Xinhua: китайско-российский логистический комплекс за $17 млн изменит торговлю
Элементарный отпугиватель насекомых за 5 минут: пакет, монеты, лимон — и дом чист
5 брючных трендов осени: скинни, леггинсы, офисные модели и не только
Лера Кудрявцева неожиданно поддержала Тимати после скандала с вечеринкой
Эвелина Блёданс хочет приобрести недвижимость на берегу Чёрного моря
Замки, природа и культура: откройте для себя South West Coastal 300 в Шотландии
В Балтийском море обнаружено крупное нефтяное месторождение

Мощная прокачка мышц груди: что эффективнее — штанга или гантели?

Штанга позволяет поднимать больше веса и быстрее набирать силу
0:54
Спорт

Выбор между гантелями и штангой зависит от цели и уровня подготовки.

Спорт, упражнения, штанга
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Daniel Yarnall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, упражнения, штанга

Штанга позволяет поднимать больше веса и быстрее набирать силу, особенно в классических жимах лёжа. Она стабилизирует траекторию движения, что полезно для новичков, но ограничивает амплитуду.

Гантели дают свободу движений, активируют стабилизаторы, лучше растягивают грудные мышцы и снижают риск дисбаланса.

Для роста массы оптимально сочетать оба варианта: штанга в начале тренировки для тяжёлых подходов, гантели — в конце для растяжки и проработки мелких волокон.

Новичкам стоит начинать с гантелей, постепенно переходя к штанге, чтобы укрепить плечи и стабилизаторы.

В итоге, "лучший" вариант зависит от целей: сила и объём — штанга, гармоничное развитие и амплитуда — гантели.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Туризм
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Последние материалы
Анастасия Решетова призналась, что долгое время ненавидела свою внешность
Учёные обнаружили в Северном Квинсленде самого тяжёлого палочника Австралии
Ученые предупреждают: семена яблок и абрикосов могут серьезно навредить здоровью
Софи Тёрнер объяснила отказ от переезда в США после развода с Джо Джонасом
Голубая диета: обзор продуктов для здоровья и сияния кожи
Роснефть внедряет BIM-технологии: 600 специалистов освоили ключевые инструменты
Эксперты советуют удалять лишайники механически и обрабатывать сад в сентябре
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Врачи выявили у американца кисты мозга, вызванные свиным цепнём
Дизайнеры перечислили ошибки, из-за которых хрущёвка выглядит теснее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.