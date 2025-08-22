В бассейне калории тают быстрее, чем лёд в бокале: секрет, о котором молчат тренажёрки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, почему даже самые простые движения в воде даются тяжелее, чем на суше? Именно в этом кроется секрет аквафитнеса — тренировок, которые подходят абсолютно всем: от новичков до профессионалов, от молодых до пожилых.

Аквафитнес
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аквафитнес

Чем полезны занятия в воде

Снижение нагрузки на суставы

Вода бережно поддерживает тело и снижает давление на связки и суставы. Поэтому аквафитнес идеально подходит людям с лишним весом, травмами или артритом — движения остаются комфортными и безопасными.

Сопротивление воды как тренажёр

Каждое движение приходится выполнять "в борьбе" с водой. Благодаря этому мышцы работают активнее, развиваются сила, выносливость и тонус.

Сердце и сосуды в тонусе

Регулярные тренировки в бассейне укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают снизить риск заболеваний и повышают общую выносливость.

Гибкость и координация

Вода заставляет тело постоянно балансировать. Это помогает развивать подвижность, улучшает координацию и снижает риск травм.

Калории тают быстрее

Аквафитнес — это отличный способ худеть. Сопротивление воды делает упражнения более интенсивными, поэтому калории сгорают быстрее, чем на суше.

Психоэмоциональная разгрузка

Вода успокаивает нервную систему, снимает стресс и дарит ощущение лёгкости. После тренировки в бассейне сон становится крепче, а настроение — лучше.

Где аквафитнес особенно незаменим

  • Общая форма — поддержание здоровья и энергии в повседневной жизни.
  • Реабилитация — мягкая нагрузка для восстановления после травм и операций.
  • Избыточный вес — возможность заниматься активно, не перегружая суставы.
  • Пожилой возраст — профилактика заболеваний сердца и поддержание активности.
  • Антистресс — возможность расслабиться, восстановить силы и вернуть баланс.

Виды тренировок на воде

  • Аквааэробика — энергичные прыжки, бег на месте и махи, которые укрепляют сердце и помогают сжечь лишнее.
  • Акваспиннинг — занятия на специальных велосипедах в бассейне: кардио + крепкие ноги.
  • Аквапилатес — работа с мышцами кора и гибкостью.
  • Аква-йога — баланс, растяжка и расслабление.
  • Силовые тренировки — упражнения с аквагантелями и утяжелителями.
  • Аква-степ — платформа в бассейне + координация и выносливость.
  • Реабилитационные программы — щадящие занятия для восстановления после травм.
  • Аква-Zumba — зажигательные танцы в воде, которые прокачивают настроение и фигуру.

Аквафитнес — это не просто тренировка, а гармоничное сочетание пользы для тела и души. Он помогает укрепить здоровье, развить силу и гибкость, а также дарит удовольствие от движения в воде. Независимо от возраста и уровня подготовки, каждый найдёт в аквафитнесе свой источник энергии и вдохновения.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
