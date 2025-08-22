Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Жизнь без таблеток: вот три простых шага, которые помогут избавиться от боли в спине

Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
1:39
Спорт

Боль в пояснице может заставить отказаться от тренировок, но врачи уверены: движение — не враг, а союзник.

боль в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
боль в спине

Исследования показывают, что регулярная активность помогает снизить симптомы и сохранить спину подвижной. Главное — выбирать правильные упражнения и не бояться шевелиться.

Делайте короткие паузы и мягкую растяжку

Длительное сидение усиливает нагрузку на позвоночник и ослабляет мышцы. Врачи советуют каждые полчаса вставать, пройтись или сделать несколько простых движений.

Лёгкая растяжка — поза ребёнка, кошка-корова, вытяжение подколенных сухожилий — помогает снять напряжение и уменьшить дискомфорт, пишет nytimes.com.

Укрепляйте мышцы кора и ягодиц

Сильный корсет из мышц защищает позвоночник. Вместо скручиваний, которые могут усугубить боль, лучше делать планку, боковую планку, ягодичный мост и упражнение "супермен".

Эти движения укрепляют корпус и снижают риск повторных обострений. Подойдут и функциональные упражнения: приседания, выпады, подъём по лестнице.

Выбирайте кардио с низкой нагрузкой

Ходьба, плавание, велосипед или эллипс — лучший вариант для спины. Эти тренировки не перегружают позвоночник и помогают улучшить выносливость. Если боль позволяет, можно постепенно добавить бег, но только в удобной обуви и на ровной поверхности.

Главное правило: упражнения должны оставлять чувство лёгкой работы, а не усиливать боль.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. Разделяется на две равные половины позвоночником. Кожа на пояснице может быть покрыта волосяным покровом (у мужчин) или редкими полупрозрачными волосками (у женщин).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.