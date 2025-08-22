Жизнь без таблеток: вот три простых шага, которые помогут избавиться от боли в спине

Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка

Спорт

Боль в пояснице может заставить отказаться от тренировок, но врачи уверены: движение — не враг, а союзник.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) боль в спине

Исследования показывают, что регулярная активность помогает снизить симптомы и сохранить спину подвижной. Главное — выбирать правильные упражнения и не бояться шевелиться.

Делайте короткие паузы и мягкую растяжку

Длительное сидение усиливает нагрузку на позвоночник и ослабляет мышцы. Врачи советуют каждые полчаса вставать, пройтись или сделать несколько простых движений.

Лёгкая растяжка — поза ребёнка, кошка-корова, вытяжение подколенных сухожилий — помогает снять напряжение и уменьшить дискомфорт, пишет nytimes.com.

Укрепляйте мышцы кора и ягодиц

Сильный корсет из мышц защищает позвоночник. Вместо скручиваний, которые могут усугубить боль, лучше делать планку, боковую планку, ягодичный мост и упражнение "супермен".

Эти движения укрепляют корпус и снижают риск повторных обострений. Подойдут и функциональные упражнения: приседания, выпады, подъём по лестнице.

Выбирайте кардио с низкой нагрузкой

Ходьба, плавание, велосипед или эллипс — лучший вариант для спины. Эти тренировки не перегружают позвоночник и помогают улучшить выносливость. Если боль позволяет, можно постепенно добавить бег, но только в удобной обуви и на ровной поверхности.

Главное правило: упражнения должны оставлять чувство лёгкой работы, а не усиливать боль.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. Разделяется на две равные половины позвоночником. Кожа на пояснице может быть покрыта волосяным покровом (у мужчин) или редкими полупрозрачными волосками (у женщин).

