Простая программа из 6 упражнений, которая сохранит вашу молодость на десятилетия

1:49
Спорт

С возрастом тело меняется, но базовые принципы силы остаются прежними. Многие после 50 начинают искать сложные программы, хотя секрет в другом: нужно просто и регулярно выполнять проверенные временем упражнения. Об этом напоминает сертифицированный тренер CSCS и владелец студии Made Possible Personal Training во Флориде Роджер Монтенегро.

тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
тренировка

Он уверен: правильно отработанные классические движения способны сделать вас сильнее, чем большинство 30-летних.

Почему стоит вернуться к основам

Монтенегро отмечает, что постоянство важнее любых новомодных техник. Чем старше мы становимся, тем сильнее ощущается ценность базовых движений: приседания помогают без усилий вставать и садиться, румынская тяга укрепляет спину и защищает от падений, а отжимания развивают грудь и плечи, сохраняя стабильность корпуса.

Упражнения, которые работают на всю жизнь

Классика, которую стоит включить в программу после 50: приседания, румынская тяга, отжимания, тяга с резинкой или гантелью, жим над головой и так называемая "фермерская прогулка" с утяжелениями в руках.

Эти движения задействуют все основные группы мышц и напрямую связаны с ежедневной активностью — от похода в магазин до подъема сумок или коробок, пишет eatthis.com.

Сила, которая дает свободу

По словам тренера, один из главных показателей независимости в зрелом возрасте — умение вставать и двигаться без посторонней помощи.

Регулярная практика этих шести упражнений не только укрепляет мышцы, но и помогает дольше сохранять уверенность, подвижность и самостоятельность.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
