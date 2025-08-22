Простая программа из 6 упражнений, которая сохранит вашу молодость на десятилетия

Тренер Монтенегро: постоянство в тренировках важнее любых новомодных техник

С возрастом тело меняется, но базовые принципы силы остаются прежними. Многие после 50 начинают искать сложные программы, хотя секрет в другом: нужно просто и регулярно выполнять проверенные временем упражнения. Об этом напоминает сертифицированный тренер CSCS и владелец студии Made Possible Personal Training во Флориде Роджер Монтенегро.

Он уверен: правильно отработанные классические движения способны сделать вас сильнее, чем большинство 30-летних.

Почему стоит вернуться к основам

Монтенегро отмечает, что постоянство важнее любых новомодных техник. Чем старше мы становимся, тем сильнее ощущается ценность базовых движений: приседания помогают без усилий вставать и садиться, румынская тяга укрепляет спину и защищает от падений, а отжимания развивают грудь и плечи, сохраняя стабильность корпуса.

Упражнения, которые работают на всю жизнь

Классика, которую стоит включить в программу после 50: приседания, румынская тяга, отжимания, тяга с резинкой или гантелью, жим над головой и так называемая "фермерская прогулка" с утяжелениями в руках.

Эти движения задействуют все основные группы мышц и напрямую связаны с ежедневной активностью — от похода в магазин до подъема сумок или коробок, пишет eatthis.com.

Сила, которая дает свободу

По словам тренера, один из главных показателей независимости в зрелом возрасте — умение вставать и двигаться без посторонней помощи.

Регулярная практика этих шести упражнений не только укрепляет мышцы, но и помогает дольше сохранять уверенность, подвижность и самостоятельность.

