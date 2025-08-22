Спорт не помог: откровенное признание Серены Уильямс о борьбе с лишним весом

После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов

Спорт

Американская теннисистка Серена Уильямс впервые открыто рассказала, как ей удалось похудеть почти на 15 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Edwin Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Серена Уильямс

Ее откровение вызвало бурное обсуждение: спортсменка призналась, что результат был достигнут не только благодаря тренировкам и диете, но и при помощи лекарственных препаратов.

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость — как физическую, так и душевную", — поделилась Серена.

По ее словам, лишний вес стал серьезным испытанием, особенно после рождения дочери в 2017 году, пишет People.

Почему привычные методы не сработали

Несмотря на упорные тренировки и продуманное питание, Уильямс долго не могла приблизиться к цели.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — призналась теннисистка.

Уточнения

Сере́на Джаме́ка Уи́льямс (англ. Serena Jameka Williams, род. 26 сентября 1981, Сагино, штат Мичиган) — американская профессиональная теннисистка, младшая сестра Винус Уильямс.

