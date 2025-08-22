Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19 млн водителей играют: как Driving Score повышает безопасность на дорогах одной страны
Wildberries: новые правила доставки влияют на цены
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности
В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур
Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды

Спорт не помог: откровенное признание Серены Уильямс о борьбе с лишним весом

После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов
0:55
Спорт

Американская теннисистка Серена Уильямс впервые открыто рассказала, как ей удалось похудеть почти на 15 килограммов.

Серена Уильямс
Фото: commons.wikimedia.org by Edwin Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Серена Уильямс

Ее откровение вызвало бурное обсуждение: спортсменка призналась, что результат был достигнут не только благодаря тренировкам и диете, но и при помощи лекарственных препаратов.

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость — как физическую, так и душевную", — поделилась Серена.

По ее словам, лишний вес стал серьезным испытанием, особенно после рождения дочери в 2017 году, пишет People.

Почему привычные методы не сработали

Несмотря на упорные тренировки и продуманное питание, Уильямс долго не могла приблизиться к цели.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — призналась теннисистка.

Уточнения

Сере́на Джаме́ка Уи́льямс (англ. Serena Jameka Williams, род. 26 сентября 1981, Сагино, штат Мичиган) — американская профессиональная теннисистка, младшая сестра Винус Уильямс.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности
В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур
Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды
После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов
Агрономы советуют сажать огурцы и подсолнухи рядом для защиты от перегрева
Наташа Королёва и Тарзан празднуют бронзовую свадьбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.