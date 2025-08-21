Фитнес-ошибка: как частое использование атлетического пояса может повлиять на ваш пресс и спину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренеры объясняют: частое использование пояса ослабляет мышцы живота
2:00
Спорт

Если вы хоть раз бывали в зале, наверняка замечали: многие спортсмены выполняют упражнения с широким поясом на талии. Одни уверяют, что он защищает от травм, другие считают, что это всего лишь лишний аксессуар. Правда, как обычно, посередине.

Атлетический пояс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Атлетический пояс

Для чего нужен пояс

Основная функция пояса — стабилизировать корпус и разгрузить поясницу при работе с тяжёлыми весами. Когда спортсмен делает вдох и затягивает пояс, внутрибрюшное давление увеличивается, и мышцы получают дополнительную поддержку. Это снижает риск травм и помогает удерживать правильную технику. Многие атлеты отмечают, что в поясе им проще чувствовать контроль над движением и брать больший вес.

Однако важно понимать: пояс не работает как "волшебная броня". Если мышцы кора слабы, он не заменит их работу. Этот инструмент рассчитан скорее на тех, кто уже имеет опыт и готов к серьёзным нагрузкам.

Минусы и риски

У пояса есть и обратная сторона. Если пользоваться им слишком часто, мышцы живота и спины начинают меньше включаться в работу. Со временем это может привести к тому, что корпус станет менее устойчивым без дополнительной поддержки. Ещё один момент — психологическая зависимость: некоторые спортсмены чувствуют себя неуверенно без пояса и перестают прогрессировать. Плюс не стоит забывать про банальный дискомфорт, который возникает при сильной затяжке.

Как правильно использовать

Главное правило простое: пояс нужен только тогда, когда вы работаете с серьёзными весами. В лёгких упражнениях он только мешает развитию мышц кора. Надевать его стоит на уровне пупка или чуть выше, затягивая после глубокого вдоха, чтобы создать нужное давление. После подхода пояс лучше снимать, чтобы тело не привыкало к постоянной поддержке.

Уточнения

Атлетический пояс — высокоэффективный аксессуар, важная часть спортивного снаряжения тяжелоатлета и пауэрлифтёра.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
