Фитнес-ошибка: как тренировки до седьмого пота могут саботировать ваш результат

Доктор Инго Фробозе: пот во время тренировки не является показателем сжигания жира

Многие думают: чем теплее оденешься на тренировку, тем быстрее уйдут лишние калории. Толстовка, спортивная куртка, горячая йога — всё ради того, чтобы "пропотеть и похудеть". Но правда ли, что пот напрямую связан с жиросжиганием?

Тренировки в зале

Потею сильнее — худею быстрее

Эксперт из Немецкой спортивной школы в Кёльне, доктор Инго Фробозе, сразу развеял популярное заблуждение.

"Однозначный ответ: нет! Организм в жару теряет только больше жидкости в виде воды. Дополнительного сжигания энергии не происходит — телу просто нужно охлаждение", — поделился доктор Фробозе.

То есть литры пота после тренировки — это не знак, что ушёл жир. Вес снижается, но только за счёт воды. Стоит восполнить жидкость, и цифры на весах вернутся. Количество сожжённых калорий зависит исключительно от интенсивности тренировки, а не от количества пота.

А как же холод

Если жара не помогает, может, мороз делает чудо? Здесь всё интереснее.

"При холоде организм вынужден дополнительно тратить калории, чтобы поддерживать оптимальную температуру. Генерация тепла требует больше энергии, чем охлаждение", — поясняет доктор Фробозе.

Именно поэтому зимой мы обычно сжигаем больше калорий, чем летом.

Кроме того, учёные выяснили, что холод способен увеличивать количество коричневых жировых клеток. В отличие от белых (которые просто копят жир), коричневые преобразуют питательные вещества в тепло и энергию. Если регулярно проводить на холоде (ниже 19 градусов) хотя бы пару часов в день, можно дополнительно расходовать 180-300 калорий.

Вывод

Тренировки в свитере не сделают вас стройнее, если нагрузка остаётся той же. Зато прохлада действительно помогает телу работать интенсивнее. А значит, ключ к похудению — не жара и пот, а умная нагрузка, правильный ритм тренировок и иногда немного холода.

Уточнения

Потоотделе́ние — выделение пота потовыми железами млекопитающих.

