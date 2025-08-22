Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов

69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг

Сбросить за один раз десяток килограммов — мечта миллионов. Рынок пестрит «чудо-диетами» и «волшебными таблетками», но чаще всего они приводят либо к обратному набору веса, либо к серьезным проблемам со здоровьем. Однако 69-летний Багама Айгубов из села Муги Акушинского района Дагестана сумел доказать, что невероятное возможно: всего за два часа он похудел на 11 килограммов. И сделал это без вреда для организма. Более того, результат официально стал мировым рекордом.

Забег ради Гамзатова

17 сентября в Махачкале лил проливной дождь. Городские улицы превратились в реки, но марафонцы все равно вышли на дистанцию. Среди них был и Багама Айгубов, решивший пробежать 21 километр за 2,5 часа и при этом избавиться минимум от 10 килограммов.

Для большинства людей это звучит как фантастика, но для Айгубова — не впервой. Несколько лет назад он уже сбросил 9,3 кг за пятичасовой забег.

"В 2020 году мы прям неудачный день выбрали. Был дождь, гром гремел. Я три раза на дистанции обувь менял. Цель была выше, тогда мне даже стыдно стало, что не смог заявленные 15 кг скинуть", — признался он.

На этот раз силы ему придавал тот факт, что марафон был посвящен Расулу Гамзатову.

"Изначально вообще не хотел участвовать из-за погоды. Но когда узнал, что забег посвящен Расулу Гамзатову, я себе обещал поставить рекорд. За Расула и умереть не жалко. Поставил цель, настроился. Настроя не было изначально, но по ходу уже раззадорился, когда увидел, как другие меня обгоняют", — вспоминает спортсмен.

Секрет быстрого похудения

Рост Айгубова — 180 см, обычный вес — около 90 кг. После «сгонки» он может весить 65–70 кг. Навык быстрого снижения веса он приобрел еще в молодости, занимаясь борьбой. Сегодня он — многократный победитель российских и международных чемпионатов среди ветеранов спорта.

"Я бегал и по ровной, и по пересеченной местности много раз. И много раз видел, как молодые не выдерживают, кто-то без сознания падает. Это тяжело, опасно без подготовки. Недавно были всероссийские соревнования в Каспийске. Мне парень пожаловался, что никак не может даже 400 грамм скинуть. Я ему показывал способы, он и медленно бегал, и в одежде, но все равно не смог. А у меня тогда 4 кг ушло", — удивляется Айгубов.

Вне соревнований он не придерживается жесткой диеты. Ест практически все, но пьет мало — и не специально, а просто не любит. Перед стартами же он почти полностью отказывается от еды и жидкости.

"До обеда, до часа-двух, вообще не пил перед соревнованиями. Я этому в Эфиопии научился [Айгубов ездил туда во время гражданской войны как военный врач — прим.]. 750 грамм жидкости пил в неделю — молоко, кефир, чай. Желудок у меня маленький, сейчас стараюсь 200-300 грамм в день пить. Литрами — никогда" , — поделился бегун.

Радость и обида рекордсмена

С одной стороны, Айгубов гордится результатом, с другой — ему грустно, что настоящих соперников пока нет. Многие не верят в его рекорд, кто-то даже высмеивает.

"Говорят, вот, появится тяжеловес, задавит тебя… Но рекорд же измеряется в процентном соотношении к массе тела. Если человек весит намного больше, конечно, он и сбросит больше. А в процентном соотношении я любого побью. За три с половиной года никто не побил мой рекорд. Многие пробовали, в Дагестане сколько было их… И американцы пытались, но куда им", — отмечает он.

Мнение врача

Что произошло с организмом спортсмена: 11 кг за два часа — это вывод жидкости из организма. Конечно же, он очень подготовленный. Обычному человеку, который просто сидел на диване и решил пробежать такую дистанцию без воды, этого делать не стоит. Уже через пару километров он упадет в обморок.

Профессиональные спортсмены занимаются таким сгоном жидкости из организма по специальной системе за неделю-две до соревнований. Выводится именно вода, а не жир. В одном грамме жира содержится 9 калорий. Чтобы потерять один килограмм жира, надо потратить 9000 калорий. На такой дистанции в среднем можно потратить 4000-5000 калорий, это 4-5 килограмм. Вместе с жидкостью из организма выходят важные электролиты — натрий, калий, магний.

Наша нервная система, сердечная система, энергия страдают, когда организм не получает эти элементы из еды и воды. Два часа — это экстренный вывод жидкости из организма. Но человек опытный, ставит свои рекорды, знает свой организм и возможности. Обычному человеку такое лучше не повторять, это может очень негативно отразиться на почках.

