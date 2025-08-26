Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Экономический крах? Госдолг Украины сравнялся с годовым ВВП
Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах
Волшебный пляж Pfeiffer Beach: самый необычный пляж Калифорнии, которое стоит долгой дороги
Революция в макияже: эти пудры изменят ваше представление об идеальной коже
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры

10 минут после обеда: простой жест, который улучшит пищеварение и спасет от диабета

Врачи о ходьбе после еды: 10 минут меняют всё – от пищеварения до контроля сахара
4:08
Спорт

Есть простой жест, доступный каждому, который может изменить качество наших дней. Вам не нужна строгая диета или пробежка по утрам. Просто наденьте кроссовки, выйдите из дома и пройдитесь. Десять минут. Не больше. И если это кажется коротким сроком, то, вероятно, вы никогда не задумывались о том, что происходит в вашем организме в эти минуты после еды.

Девушка в красном пиджаке
Фото: https://i.pinimg.com/736x/e4/58/b3/e458b34a7ea08aec13661d2d1c092d82.jpg
Девушка в красном пиджаке

Прогулка после еды — одна из тех небольших, но важных привычек, которые мы часто игнорируем, не в силах поверить, что такая простая вещь действительно может иметь значение. Однако шаг за шагом происходит нечто интересное: наш организм начинает лучше функционировать, лучше переваривать пищу и лучше контролировать уровень сахара в крови.

Тело после еды: что происходит на самом деле?

Приём пищи — это не просто акт удовольствия или выживания. Это процесс, запускающий длинную цепочку событий. После еды кровь приливает к брюшной полости, чтобы помочь желудку и кишечнику переварить пищу. Сахара поступают в кровоток, и организм организуется для их использования или хранения.

В этот момент многие люди чувствуют тяжесть, сонливость и вялость. Как будто телу нужен перерыв. И действительно, в нашей культуре после обеда мы, как правило, остаёмся в сидячем положении. Но именно здесь, в этот момент, движение может иметь значение.

Короткая прогулка не означает прерывания пищеварения, а наоборот, способствует ему. Медленная ходьба активизирует мышцы живота, стимулирует перистальтику кишечника, способствует продвижению пищи и уменьшает чувство вздутия живота, которое часто сопровождает нас после еды. Это как помощь своему организму, без перегрузки и принуждения.

И вам не нужно идти быстро. Просто неспешный шаг, в естественном темпе, как будто вы пролистываете свои мысли, идя по тротуару. Это не гонка. Это ритуал.

Вопрос сахара

Есть один аспект этой прогулки после еды, который многие игнорируют, но который всё чаще наблюдают исследователи: её влияние на уровень сахара в крови. Когда мы едим, особенно богатую углеводами пищу, уровень сахара в крови повышается. Это нормально. Проблема возникает, когда эти скачки становятся слишком высокими, слишком частыми или слишком сложными для контроля.

Избыток глюкозы не сжигается, а запасается. И если организм вынужден делать это постоянно, он устаёт. Инсулин перегружает организм. Поджелудочная железа устаёт. Так появляются первые признаки инсулинорезистентности, которая часто является предвестником диабета 2 типа.

Именно здесь в игру вступает ходьба. Во время движения, даже лёгкого, мышцы испытывают потребность в энергии. А где они её берут? В сахаре крови. Ходьба после еды позволяет организму "утилизировать" часть глюкозы, находящейся в кровотоке, без необходимости массивного инсулинового ответа.

Некоторые исследования однозначно показывают: всего десяти минут ходьбы после еды достаточно, чтобы значительно снизить скачки сахара в крови. Это преимущество усиливается у людей из группы риска, но применимо ко всем. Даже те, у кого нет проблем с обменом веществ, могут получить пользу от более стабильного уровня сахара в крови: меньше усталости, более ясное мышление и меньше внезапных приступов голода через два часа.

В ходьбе после еды есть что-то глубоко восстанавливающее. Это настоящий отдых, а не вынужденный. Это не классическое "мне нужно отключиться". Это возможность для расслабления. Тело молча перерабатывает, а разум находит возможность вздохнуть.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Домашние животные
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента
Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры
302 тысячи тонн: добыча тихоокеанского лосося выросла
Августовская ночь: где и когда наблюдать величественное созвездие Геркулеса
Морская соль в ваннах для ног рекомендована при псориазе, экземе и усталости мышц
Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай
В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца
Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.