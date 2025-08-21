Наука победит старение человека: вот когда можно будет добавлять себе по 50, а то и больше лет жизни

Учёные из США заявили, что старение будет побеждено в ближайшие 20 лет

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Профессор лаборатории Джексона в штате Коннектикут Дерья Унутмаз заявил, что в ближайшие десятилетия наука сможет победить старение человека.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красота зрелости и седины

Методика для этого уже есть, осталось только развить необходимые технологии, которые, как ожидается, появятся в ближайшие 5-10 лет благодаря нейросети.

"Пожалуйста, не умирайте в ближайшие 10 лет. Попытайтесь выжить в этот отрезок времени. Потому что если вы протянете 10 лет, то вам будет даровано еще 5, а если вы проживете 15 лет, то получите в подарок еще 50, потому что к тому моменту мы решим проблему старения", — отметил учёный.

Он считает, что к 2050 году можно будет возвращать людей в возрасте 80 и даже 100 лет к их биологическому состоянию в 20 лет. Это, по его словам, будет поворотным моментом в истории и, возможно, самым значительным открытием со времен зарождения цивилизации.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса



