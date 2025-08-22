Нет времени на спорт? Эти 2 минуты в день меняют здоровье кардинально

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:18
Спорт

Новая тенденция в спорте получила название "фитнес-закуски" — от английского fitness snacking. Суть проста: вместо длинных тренировок в спортзале — несколько коротких и интенсивных мини-сессий в течение дня.

Девушка делает зарядку в офисе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает зарядку в офисе

Впервые термин прозвучал в статье доктора из Гарварда Синди Лин. Она призналась, что сама "перекусывает" спортом, когда не хватает времени или мотивации для полноценных тренировок. Учёные подтверждают: даже короткая, но энергичная активность способна дать те же положительные эффекты, что и час занятий в зале.

Мгновенный эффект на организм

"Уже через десять минут физической активности в день мы наблюдаем увеличение продолжительности жизни. Вы также должны знать, что есть плато примерно на тридцать минут", — утверждает кардиолог и спортивный врач, профессор Франсуа Карре.

Учёный уточняет: даже короткая интенсивная нагрузка создаёт для организма "положительный стресс". В ответ тело выделяет цитокины — вещества, которые снижают воспаление, укрепляют иммунитет и действуют до 36 часов.

Лучшее лекарство от малоподвижности

Смысл фитнес-закусок в том, чтобы использовать свободные минуты для коротких, но энергичных упражнений. Главное правило: тренировка должна быть настолько интенсивной, чтобы вызвать лёгкую одышку. Длительность — от 1 до 10 минут, оптимально по 2-5 мини-сессий в день.

Примеры простых "закусок":

  • быстрая ходьба после еды;

  • ускоренный подъём по лестнице;

  • серия приседаний или отжиманий;

  • танец под любимую музыку.

Как это выглядит на практике

Тренер Люсиль Вудворд предлагает готовые мини-программы:

  • 1 минута: прыжки на месте, имитирующие скакалку, или ходьба на носках.

  • 2 минуты: чередование ходьбы на цыпочках и приседаний.

  • 5 минут: бег по лестнице, отжимания и прыжки, повторять циклом.

  • 10 минут: блок из отжиманий, скручиваний, приседаний и выпадов, повторённый дважды.

  • 15 минут: быстрая прогулка на улице или лёгкий бег для кардио.

Что говорит наука

Исследования подтверждают эффективность коротких тренировок:

  • в 2017 году работа Американского колледжа спортивной медицины показала, что десятиминутный протокол с подъёмом по лестнице улучшает работу сердца у женщин с сидячим образом жизни;

  • в 2022 году исследование в International Journal of Environmental Research and Public Health выявило снижение уровня инсулина у женщин после коротких интенсивных упражнений;

  • в том же году статья Exercise snacks: a new strategy to improve cardiometabolic health подтвердила пользу подхода для разных групп, но подчеркнула необходимость масштабных исследований.

Фитнес-закуски — это способ "разбить" спорт на части и вписать его в повседневность. Для здоровья важна регулярность и интенсивность — а значит, пара коротких упражнений в течение дня может быть столь же полезна, как и полноценная тренировка.

Уточнения

Здоро́вье — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
