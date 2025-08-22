Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарколог рассказал, по каким изменениям можно заподозрить алкоголизм
Ирина Безрукова продала платье из фильма, чтобы помочь больным народным артистам
Домашняя настойка из хрена и болгарского перца готовится за неделю на водке
Основные причины запаха гари салона и меры безопасности для водителей
Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске
ТОП-3 главных угроз для авиации в 2025 году: кибератаки, дефицит деталей и кадров
Гидрофильное масло эффективнее растворяет стойкий солнцезащитный крем
Анна Курникова замечена в Майами: фанаты разглядели признаки возможной беременности
Кальциевая подкормка в августе помогает остановить опадение плодов сливы

Легенда кроссфита или угроза жизни? Вот чем рискуют фанаты тренировки Мерф

Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни
4:13
Спорт

Мерф — одна из самых известных и сложных тренировок в кроссфите. Она требует от спортсменов максимальной отдачи, как физической, так и психологической, и потому считается культовой. Своё название тренировка получила в честь лейтенанта ВМС США Майкла Мёрфи, погибшего в Афганистане в 2005 году. Входит в серию Hero WOD — тренировок, посвящённых памяти военных.

Девушка на тренировке Murph в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на тренировке Murph в спортзале

Суть проста: пройти как можно быстрее 1,6 км бега, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний и снова 1,6 км бега. Причём по классике всё это выполняется в утяжелённом жилете — 9 кг для мужчин и 6 кг для женщин. Есть два варианта: упражнения можно делать по порядку или дробить на раунды.

По данным Marathon Handbook, новичкам "Мерф" обычно даётся за 63-80 минут, спортсменам среднего уровня — за 50-58 минут, а опытным — за 40-45 минут. Но короткая продолжительность не должна вводить в заблуждение — интенсивность огромная.

Почему Мерф такой сложный

"Мерф сложен, потому что он задействует большинство основных групп мышц: спину и плечи при подтягиваниях, грудь при отжиманиях, ноги и корпус при приседаниях. Это в дополнение к кардионагрузке от бега и утяжелённого жилета", — поясняет профессор интегративной физиологии из Ланкастерского университета Кристоф Гаффни.

По его данным, бег с жилетом увеличивает пульс примерно на 11 ударов в минуту, повышает потребление кислорода и количество сожжённых калорий. Причина проста: телу приходится работать тяжелее и требовать больше энергии.

Риски и травмы

Исследования показывают: уровень травм в кроссфите сопоставим с другими видами спорта. Систематический обзор 2017 года (13 исследований, 2326 участников) выявил одинаковую частоту травм у занимающихся кроссфитом и другими тренировочными программами.

Опрос 132 атлетов показал показатель 3,1 травмы на 1000 часов практики. Для сравнения, у любительских бегунов этот риск выше — 7,7 травмы на 1000 часов. Чаще всего в кроссфите страдают плечи и поясница, особенно при упражнениях с тяжёлой атлетикой и гимнастикой. Риск выше у тех, кто тренируется дольше и чаще, а также у людей с лишним весом.

Но у "Мерфа" есть особая угроза — рабдомиолиз.

Рабдомиолиз: редкий, но опасный диагноз

Согласно руководству MSD, рабдомиолиз — это разрушение мышечных волокон, когда их содержимое попадает в кровь.

Симптомы: мышечная боль и слабость, иногда красно-бурая моча (однако полный набор признаков встречается менее чем у 10 % пациентов). Чаще страдают плечи, бёдра, поясница и икры.

Причины разные: травмы, инфекции, лекарства, токсические вещества. Но в числе факторов названы и экстремальные физические нагрузки. При массивном разрушении мышц в кровь выделяется белок миоглобин, который повреждает почки.

"Это состояние часто наблюдается у жертв давки, но рабдомиолиз, возникающий в результате экстремальных физических нагрузок, составляет почти половину случаев", — подчёркивает профессор Гаффни.

Как снизить риски

Эксперты предупреждают: к "Мерфу" нельзя приступать без подготовки. Новичкам стоит выбирать облегчённые варианты:

  • выполнять 20 раундов по 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 15 приседаний с паузами;

  • отказаться от утяжелённого жилета;

  • пройти первую и последнюю милю пешком.

Такие модификации позволяют постепенно привыкнуть к нагрузке и избежать опасных последствий.

Уточнения

Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Продвигается ими и как система физических упражнений, и как вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений из силового экстрима («стронгмена») и бега.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске
Гидрофильное масло эффективнее растворяет стойкий солнцезащитный крем
Анна Курникова замечена в Майами: фанаты разглядели признаки возможной беременности
Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни
Кальциевая подкормка в августе помогает остановить опадение плодов сливы
Охота на лебедей запрещена законом в России и ряде стран
Инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла: цены на золото незначительно снизились
Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем
Диетолог А.Березников: переизбыток соли ускоряет формирование атеросклеротических бляшек
Гиды называют Ханский дворец в Бахчисарае сердцем истории Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.