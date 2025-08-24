Среди множества поз йоги есть одна, которая удивляет даже самых опытных практиков: узнайте, как ее выполнять

Васиштхасана, более известная как боковая планка, удивляет даже опытных практиков. На первый взгляд она может показаться простой, почти минималистичной. Однако те, кто уделяет время её по-настоящему изучению, открывают для себя неожиданную глубину, охватывающую силу, устойчивость, дыхание и присутствие.
Всего нескольких минут в день достаточно, чтобы ощутить её эффект: более высокий тонус, больше равновесия, более глубокая осознанность тела.
Как и многие асаны йоги, Васиштхасана имеет корни в ведической традиции. Её название происходит от имени мудреца Васиштхи, ключевой фигуры индийской мифологии, символа внутренней мудрости и духовной стабильности. Это не совпадение: эта поза воплощает те же качества, что и мудрец, вдохновивший её. Эта поза требует концентрации, умения оставаться в настоящем моменте, а также силы духа и дисциплины.
Физическое выражение боковой планки несёт более тонкий смысл. Балансирование на одной руке и ребре стопы — это не просто физическое испытание: это приглашение обрести устойчивость даже тогда, когда земля кажется зыбкой. Васиштхасана обращается к тем, кто ищет опору в хаосе, сосредоточенность в движении и ясность даже в условиях стресса. И чем больше вы практикуете её, тем больше эти наставления становятся частью вашей повседневной жизни.
Почему Васиштхасана так полезна для вас (даже если вы практикуете её всего несколько минут)
В мире современной йоги мы часто говорим о «коре». Но что это на самом деле означает? Речь идёт не только о видимых мышцах живота: кор представляет собой сложную систему глубоких мышц, которые стабилизируют туловище, поддерживают позвоночник и влияют на каждое наше движение. Васиштхасана — одна из самых эффективных поз для активации этой важнейшей области тела.
В этой асане тело работает разумно и скоординированно. Мышцы живота сокращаются для поддержания равновесия. Ягодичные мышцы, мышцы ног и боковые мышцы активируются, предотвращая опускание таза. Рука, лежащая на полу, поддерживает вес, укрепляя плечо и запястье. И всё это происходит за считанные секунды, с усилием, которое не является агрессивным, но всегда контролируется.
