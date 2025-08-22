Миф о 10 000 шагах: правда о том, сколько нужно ходить на самом деле

Чтобы противостоять малоподвижному образу жизни, не нужны дорогие тренажёры или спортивные клубы. Достаточно просто ходить. Это простое движение укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы, благотворно влияет на работу мозга, нормализует давление, улучшает кровообращение и помогает суставам оставаться подвижными.
"Она сохраняет мышечную массу и плотность костей, что является преимуществом в борьбе с остеопорозом. Это оказывается важным, когда вам за пятьдесят", — говорит спортивный врач Виктория Чайковская.
Кроме того, ходьба — это аэробная нагрузка, которая при регулярных тренировках повышает выносливость организма.
По словам специалиста, в период перименопаузы ходьба помогает поддерживать постоянный вес. Известно, что прогулка после еды снижает уровень сахара в крови и уменьшает образование жировых запасов.
Ходьба становится всё популярнее. Согласно исследованию Французской федерации пеших прогулок, в 2022 году около 27 миллионов человек выходили на городские маршруты и длинные туристические тропы.
"Это занятие подходит для всех возрастов, и им очень легко заниматься как на асфальте, так и на мягкой почве, например, в лесу. Нет необходимости в логистике, она очень доступна, достаточно иметь пару обуви. Мы можем двигаться в своем собственном темпе и изменять его, замедляя или ускоряя, без значительного воздействия на суставы", — объясняет доктор Чайковская.
Ходьба полезна не только телу. Она снижает уровень стресса, помогает справляться с тревожностью, улучшает работу мозга и повышает продуктивность. Регулярные прогулки уменьшают риск депрессии, особенно если двигаться достаточно быстро, чтобы немного запыхаться.
Прогулка утром помогает настроить биологические часы и улучшить сон. Но и вечерние шаги — до или после ужина — также работают.
Для комфортной ходьбы нужна правильная обувь: кроссовки или треккинговые ботинки, обеспечивающие поддержку стопы. Если приходится идти на работу пешком, удобно иметь сменную пару для офиса.
На длинных маршрутах полезны палки — они снимают до четверти нагрузки с суставов и помогают сохранять равновесие на неровной поверхности. Новичкам стоит начинать осторожно и не переоценивать силы. А для удобства взять с собой воду, лёгкий перекус, головной убор и солнцезащитные средства.
Популярная цель "10 000 шагов в день" не имеет научного обоснования.
"Он появился на Олимпийских играх в Токио, чтобы продавать шагомеры", — утверждает Виктория Чайковская.
Чтобы получить пользу, вовсе не обязательно идти так много. Достаточно 30 минут ходьбы в день — например, по 15 минут утром и вечером, не менее пяти раз в неделю.
