Секрет японского тренера: приседания, которые подтянут ваше тело за считанные минуты

Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых

Что касается быстрых тренировок, обещающих видимый результат за короткое время, одним из последних, несомненно, является метод Синдзи Сакадзуме, японского тренера, аккредитованного NSCA.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина выполняет приседания у стены

Сакадзуме, родившийся в 1966 году и выпускник Йокогамского университета, основатель собственного агентства Sport & Science и инструктор Йокогамского YMCA, — профессионал с многолетним опытом работы в сфере фитнеса. Он также является автором бестселлера в Японии "Магия приседаний", тираж которого превысил 270 000 экземпляров.

Это не исчерпывающий протокол упражнений: философия Сакадзуме полностью сосредоточена на одном ключевом действии — приседании с выгнутой ногой, выполняемом с идеальной точностью. В книге "Идеальное тело за 3 минуты" Сакадзуме объясняет, что с помощью всего лишь одной вариации приседаний, если ее выполнять правильно, можно синхронизировать работу мышц живота, ягодиц, бедер и постуральных мышц, сжигая калории и стимулируя обмен веществ даже в состоянии покоя.

Приседания с дугой требуют, чтобы ноги были сведены вместе, носки слегка развернуты внутрь, медленное, контролируемое опускание, как будто вы сидите на невидимом стуле, и аккуратное подъём для поддержания вертикального положения корпуса и активного корпуса.

Сотни повторений не нужны: Сакадзуме рекомендует несколько хорошо выполненных подходов, чередуя их с днями активного восстановления, чтобы дать мышцам возможность восстановиться.

Работа богата иллюстрациями, наглядными руководствами и объяснением механизма метаболизма: по мнению автора, повышение базального метаболизма происходит не столько за счёт интенсивности, сколько за счёт постоянства и качества движений.

Качество превыше количества: позиция, противоречащая современному фитнесу

Примечателен подход, который контрастирует с современной тенденцией к быстрым тренировкам в зале. Сакадзуме призывает не перегружать тело, а делать мало, но хорошо, каждый день или почти каждый день, поддерживая устойчивый режим даже для тех, у кого плотный график.

Он утверждает, что последовательность и плавность движений, а не доведение тела до изнеможения, являются ключом к долгосрочному успеху.

В книге чётко сказано, что цель — не радикально преобразить тело за несколько недель, а начать долгосрочный путь: несколько минут в день должны стать ритуалом, который войдет в вашу повседневную жизнь и станет здоровой привычкой.

По словам Сакадзуме, многие люди отказываются от тренировок из-за их слишком высокой интенсивности или сложности. С помощью трёхминутной программы вы создаёте устойчивую и полезную программу.

Приседания с изгибом воплощают эту философию: простое, комплексное движение, не требующее оборудования, но при этом прорабатывающее часто игнорируемые мышцы. Именно в этом и заключается идея мягкого, постоянно повторяющегося пробуждения мышц, подобного утреннему ритуалу. Сакадзуме учит, что точность — угол коленей, дыхание, осанка — должна быть важнее количества, потому что именно в этом заключается настоящая эффективность.

Метод Сакадзуме разработан в первую очередь для тех, кто не может уделять много времени спортзалу, но при этом хочет улучшить тонус и осанку. Он идеально подходит для тех, кто занят и предпочитает простую и эффективную ежедневную программу. Он может стать введением в тренировки для новичков, лёгкой добавкой для тех, кто уже тренируется, или программой поддержания формы для тех, кто восстанавливается после травм.

Это не программа для тех, кто стремится к значительному росту мышц или высоким спортивным результатам. Принципы просты: никаких прыжков, никаких отягощений, никакого перенапряжения до изнеможения. Основное внимание уделяется осанке, дыханию и постоянной активации глубоких мышц, мягко, но эффективно.