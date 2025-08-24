Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Даниелян: армянские грузовики с фруктами вернули с границы России и Грузии
Зоопсихологи: активные игры днём снижают ночное беспокойство у кошек
Анастасия Волочкова призналась, что счастлива благодаря отсутствию ограничений
Утопления и ДТП названы главными причинами 4200 смертей в нацпарках США — NPS
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос

Действительно ли 3 минут в день хватит, чтобы почувствовать себя легче: что такое японский фитнес

Японский метод в фитнесе отлично подходит для расслабления и гармонии
5:14
Спорт

Если японский фитнес чему-то нас и научил в последние годы, так это тому, что не всегда нужен час в спортзале, чтобы добиться пользы для тела.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Сначала популярна была японская ходьба, затем метод Сакума, затем метод Сакадзуме, а теперь все говорят о методе Мидзогути.

Название звучит как отсылка к японскому арт-хаусу, но на самом деле он обещает улучшить осанку, повысить подвижность и "более гармоничное" тело всего за три минуты в день.

Три минуты. Столько времени нужно, чтобы вскипятить воду для чая или пролистать половину ленты в Instagram. Легко заинтриговать. Но действительно ли эта простая процедура — секретный способ расслабиться? Или это просто очередной фитнес-трюк, который работает, в основном, на обложках книг?

Кто такая Йоко Мидзогути и почему все говорят о её методе?

За этим именем стоит Йоко Мидзогути, бывшая танцовщица из Японии и инструктор по йоге и пилатесу, которая объединила свой опыт в формате настолько же простом, насколько и интригующем: пять упражнений по 30 секунд каждое, выполняемые медленно, точно и осознанно. Никакого оборудования не требуется, кроме массажного мяча (или теннисного мяча, если хотите) и немного пространства для движения.

Никаких взрывных приседаний, пятиминутных планок или прыжков на тумбу. Здесь работа более тонкая, как у ремесленника, полирующего скульптуру. Она задействует таз, бёдра, плечи, спину и корпус. Всё это с истинно дзенским подходом: контролируемые движения, глубокое дыхание и внимание к телу.

В Японии этот метод стал вирусным, отчасти благодаря книге, которая также появилась в Италии. Подзаголовок уже звучит как приглашение: "3 минуты в день для более красивого и гармоничного тела". Что, при ближайшем рассмотрении, является столь же амбициозным обещанием, сколь и… безвредным. Потому что даже если он не преобразит вас за неделю, вреда он не принесёт.

Как работает сеанс (без привычных схем)

Представьте, что ваше тело слегка "застряло" после нескольких часов сидения или дня однообразных движений. Метод Мидзогути не требует от вас пота, а восстановления связи со своим телом.

Обычно он начинается с проработки мышц тазового дна: небольших круговых движений или контролируемых колебаний, чтобы "разблокировать" поясницу и бёдра. Ничего сложного, но если вы зажаты, возможно, вам придётся потрудиться.

Затем мы переходим к плечам и лопаткам, которые в современном мире часто кажутся сжатыми и приподнятыми из-за стресса или работы за компьютером.

Длинными, медленными движениями мы стараемся опустить их и отвести назад, раскрывая грудную клетку и улучшая дыхание.

Самое интересное? Так называемая "прогулка на ягодицах" — упражнение, за которым интересно наблюдать, и которое, к тому же, удивительно полезно для активации мышц кора и улучшения подвижности таза. Вы садитесь на пол, ноги прямые, и двигаетесь вперёд и назад, напрягая ягодицы. Кажется, это детская игра, но через 30 секунд вы замечаете, что что-то сдвинулось.

Наконец, мяч: он используется для мягкого миофасциального массажа, особенно ягодиц или поясницы. Это приятное завершение сеанса, которое дарит вам чувство лёгкости.

Важно быть честным: 3 минуты упражнений не помогут вам похудеть на 4,5 кг за неделю и не превратят вас волшебным образом в греческую статую. Однако, если заниматься ими каждый день, они могут стать отличной привычкой для поддержания фигуры.

Подумайте: сколько часов вы проводите сидя? Как часто вы замечаете, что ваша спина сутулится, а плечи сутулятся? Такие небольшие упражнения могут помочь разорвать порочный круг скованности. Они не заменят полноценную тренировку, но сделают ваше тело более бодрым и менее "заржавевшим".

Кроме того, тот факт, что это длится всего три минуты, развеивает одно из самых распространённых оправданий: "У меня нет времени". Вы можете найти время даже в самые тяжёлые дни. Вы можете заниматься этим сразу после пробуждения, во время обеденного перерыва или перед сном.

Какое преимущество вы, скорее всего, заметите? Вы будете чувствовать себя более расслабленным и осознанным в своих движениях. Это осознание может иметь косвенные последствия: возможно, вы начнёте замечать, как сутулитесь за столом или начинаете дышать глубже в течение дня.

Кроме того, есть и психологический аспект: три минуты сосредоточения на себе, своём дыхании и теле могут стать небольшим актом осознанности. Не чудо, а микромомент благополучия, который в сочетании с другими имеет значение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос
Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей
Диетолог Круглова: жирная еда не нейтрализует вред алкоголя
Эксперт советует использовать гобелены большого размера для украшения стен
ЦБ России: банки получат доступ к данным о доходах заёмщиков через Цифровой профиль
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.