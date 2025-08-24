Преподаватель йоги объяснил, почему эта практика подходит абсолютно всем: все дело в дыхании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Франческа Саволделли, основательница проекта Diversity Yoga, цель которого — вернуться к сути этой дисциплины, выйти за рамки формальных рамок и стереотипов в социальных сетях и продвигать инклюзивность, рассказала, почему йога подходит всем.

упражнение воин в фитнес-зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
упражнение воин в фитнес-зале

Йога по своей сути инклюзивна, поскольку её цель — освободить нас от физического осуждения, выйдя за рамки эстетических канонов, связанных с изображением тела и выполнением сложных поз.

"Каждый может дышать, поэтому каждый может практиковать йогу", — отмечает она.

Йога — это духовная практика, которая важнее физической, и предназначена для каждого, кто желает ею овладеть. Начиная с дыхания, она адаптируется к возможностям каждого человека на каждом этапе жизни и особенностям каждого тела.

Стремясь привнести истину в практику йоги, развенчать некоторые стереотипы, усиленные эстетикой социальных сетей, и дистанцироваться от маркетинга духовности, Франческа Саволделли совместно с Паолой Уббиали основала проект Diversity Yoga, чтобы обратиться к инклюзивному аспекту этой дисциплины, телам и разнообразию через призму гостеприимства и доступности этой практики.

Великие преподаватели йоги редко используют платформы — чрезмерная огласка в конечном итоге породила стереотипы.

"В последние годы я наблюдаю бурное развитие перформанса и эстетики, а также появление новых стандартов в одежде или подходе к движению. Мы часто вводим слово "йога" в строку поиска, чтобы увидеть доминирующее представление, и вместо этого возвращаемся к открытым и гостеприимным пространствам для движения, куда можно войти, даже если вы не белый, не худой и не носите подходящую одежду", — сказала Франческа.

Необходимый сдвиг в перспективе подразумевает просто возвращение к истокам и к истинной сути этой дисциплины.

"Давайте всегда помнить, что практика адаптируется к телу, а не наоборот", — добавляет она.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
