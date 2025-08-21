Этот всеми любимый напиток не только бодрит, но и повышает настроение: пить лучше с утра

Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные

Новое открытие немецких и британских ученых заключается в том, что кофеин по утрам лучше всего повышает настроение, дарит чувство счастья и энтузиазма.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с кофе

Исследователи выяснили, что:

Чашка кофе, которую вы выпили в первые 2,5 часа после пробуждения дает заряд бодрости и позитива.

Кофеин помогает снизить чувство грусти и общего расстройства, недовольства собой и окружающими

Эффект кофе работает для всех. Не было обнаружено различий между людьми, независимо от того, сколько чашек напитка они пьют в день и есть ли у них симптомы депрессии или какие-либо другие проблемы, сообщает Nature.

Кофеин, конечно, может дать заряд бодрости и улучшить настроение, особенно утром, но не является единственным источником энергии и сил.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

