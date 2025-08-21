Боксёрша Иман Хелиф ушла из спорта , и вот почему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Алжирская боксерша Иман Хелиф ушла из саорта после своей победы на Олимпиаде в Париже.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
О завершении карьеры официально пока не объявляли, но ее бывший тренер заявил, что Хелиф уже не выступает и не будет проходить гендерные тесты.

"Сейчас Хелиф все прекратила. Она даже не пришла в себя, она больше не боксирует. После того, что произошло на Олимпийских играх… В любом случае она будет подвергнута такому же тесту в случае перехода в профессионалы", — сказал тренер.

Ранее исследование доказало, что спортсменка с биологической точки зрения не является женщиной, так как не имеет матки и яичников.

Кстати, Хелиф выиграла золото в играх в весовой категории до 66 килограмм.

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом.

