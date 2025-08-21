Боксёрша Иман Хелиф ушла из спорта , и вот почему

Алжирская боксерша Иман Хелиф ушла из саорта после своей победы на Олимпиаде в Париже.
О завершении карьеры официально пока не объявляли, но ее бывший тренер заявил, что Хелиф уже не выступает и не будет проходить гендерные тесты.
"Сейчас Хелиф все прекратила. Она даже не пришла в себя, она больше не боксирует. После того, что произошло на Олимпийских играх… В любом случае она будет подвергнута такому же тесту в случае перехода в профессионалы", — сказал тренер.
Ранее исследование доказало, что спортсменка с биологической точки зрения не является женщиной, так как не имеет матки и яичников.
Кстати, Хелиф выиграла золото в играх в весовой категории до 66 килограмм.
Иман Хелиф (араб. إيمان خليف; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.