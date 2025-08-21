Мышцы тянет после зала? Это не всегда хорошо — вот что скрывается за этим сигналом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Каждый, кто когда-либо возвращался к тренировкам или пробовал новый вид нагрузки, знаком с этим ощущением: на следующий день мышцы "тянет" и двигаться становится трудно. Но означает ли это, что нужно срочно прекратить тренироваться, или наоборот — продолжать через силу?

Приседания со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания со штангой

Можно ли заниматься при боли

Дискомфорт возникает из-за микроповреждений мышечных волокон и воспаления, вызванного попаданием жидкости в ткани. Если нагрузить их снова слишком рано, велик риск не укрепить тело, а получить травму.

"Тренироваться с болью в мышцах можно, но делать этого не следует. Боль всегда сигнализирует о том, что мышцы были перегружены", — объясняет учёный Инго Фробёзе из Немецкого спортивного университета в Кёльне.

Что действительно помогает

Главный помощник в такой ситуации — время. Обычно достаточно двух-трёх дней отдыха, чтобы мышцы пришли в норму. Но это не значит, что нужно лежать на диване: лёгкая активность, например прогулка или простая гимнастика, ускорит заживление. Хорошо действует и тепло — горячая ванна или тёплый душ улучшают кровообращение и помогают тканям быстрее восстанавливаться.

Чего лучше избегать

Ошибкой будет снова нагружать те же мышцы в полную силу. Это только усилит повреждения и замедлит процесс восстановления. Организм подсказывает, когда пора остановиться — игнорировать его сигналы не стоит.

Главное правило

Мышечная боль после тренировки — это не враг, а естественный отклик организма на нагрузку. Дайте телу немного времени, позаботьтесь о нём с помощью тепла и лёгкого движения, и уже скоро сможете вернуться к тренировкам с новыми силами.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
