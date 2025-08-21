Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стол вместо ринга: как детская игра на спор превратилась в спорт с тысячами фанатов

Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
3:34
Спорт

Кто хоть раз не мерился силой "на руках" за школьной партой или в компании друзей? Но то, что для многих — игра на спор, для тысяч спортсменов во всём мире стало серьёзной дисциплиной. Армрестлинг — это не только про мощные бицепсы, но и про технику, стратегию и железную выдержку.

Состязание по армрестлингу
Фото: commons.wikimedia.org by Tino.morales, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Состязание по армрестлингу

Что такое армрестлинг

Армрестлинг — это официальный вид спорта, где два соперника соревнуются за столом, стараясь прижать руку друг друга к поверхности.
Здесь важна не только физическая сила, но и правильная техника: как держать кисть, как работать плечом, как распределять вес тела.

Несмотря на мировую популярность, армрестлинг так и не вошёл в программу Олимпийских игр. Но для любителей силового спорта это не помеха — турниры проходят в десятках стран и собирают тысячи зрителей.

Как всё начиналось

Борьба на руках — древнее занятие. Её корни можно найти и в Египте, и в Греции. На японской гравюре художника Китагавы Утамаро изображена сцена борьбы на руках двух девушек — это одно из первых документальных подтверждений игры.

В XIX веке армрестлинг постепенно превратился в спорт. Первые официальные состязания прошли в Канаде, США, Японии и Бразилии. А в 1979 году Канада провела первый чемпионат мира.

В СССР армрестлинг появился в конце 80-х: в 1989 году в Москве состоялся турнир с участием спортсменов США и Канады. Тогда почти все советские атлеты проиграли, кроме олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Султана Рахманова. Этот эпизод стал точкой отсчёта — вскоре в стране открылись секции, а интерес к "борьбе на руках" быстро вырос.

Правила соревнований

Сегодня в разных федерациях правила немного отличаются, но суть едина:

  • схватки проходят по системе двоеборья: борются как левой, так и правой рукой;

  • победитель определяется по сумме очков. Первое место — 25, второе — 17, третье — 9 и так далее;

  • допускаются спортсмены старше 16 лет с опытом занятий минимум два года.

Перед схваткой рефери проверяет руки — они должны быть чистыми, без украшений и повязок, ногти аккуратно подстрижены. Волосы убираются, жевательная резинка запрещена.

Старт: локти фиксируются на подлокотниках, соперники делают захват, а свободной рукой держатся за штырь стола. Если руки разрываются случайно, их связывают специальным ремнём.

Завершение: поединок продолжается до тех пор, пока чья-то рука не коснётся валика.

Что запрещено

Нарушения делятся на два уровня:

  • замечание: фальстарт, задержка захвата, короткий отрыв руки от штыря;

  • предупреждение: соскальзывание локтя, пересечение линии стола головой или плечом, опасная борьба выпрямленной рукой, умышленный разрыв захвата.

Два замечания — одно предупреждение. А два предупреждения ведут к поражению.

Категории спортсменов

Чтобы состязания были честными, участников делят на группы по возрасту, полу, весу и возможностям. Есть классы для атлетов, соревнующихся стоя, сидя, а также для тех, кто передвигается в инвалидных колясках.

Уточнения

Армрестлинг или Армспорт — вид борьбы на руках между двумя участниками (вид Спортивных единоборств).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
