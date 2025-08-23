Худеем дома: 6 простых упражнений, которые преобразят вашу фигуру за 2 недели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Добиться хорошей физической формы можно не только с помощью тренировок, но и благодаря правильному питанию и полноценному сну. Эти простые шаги помогут вам избавиться от лишнего веса, повысить тонус мышц и улучшить самочувствие. А хорошее физическое состояние положительно скажется и на вашем психическом здоровье. Мы подготовили для вас комплекс эффективных домашних упражнений, которые помогут достичь отличных результатов.

Девушка выполняет упражнение выпады
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет упражнение выпады

Простая тренировка для новичков

Если вы новичок в спорте, начните с легких упражнений, чтобы ваше тело постепенно адаптировалось к нагрузке. На первых порах достаточно заниматься 15-20 минут в медленном темпе, без использования гантелей. Если этого будет мало, можете увеличить время тренировки. Комплекс для начинающих включает:

  • Полуприседания: выполните приседание с вытянутыми вперед руками.
  • Выпады: поочередно сгибайте колени до прямого угла.
  • Приседания: медленно приседайте, широко расставив ноги и развернув носки в стороны.
  • Отжимания для женщин: отжимайтесь от пола на коленях, а не на пальцах ног.
  • Подъём корпуса: лягте на спину, согните колени, заведите руки за голову, на выдохе поднимите туловище к коленям, затем опуститесь.
  • Ягодичный мостик: лягте на спину, согните ноги в коленях, поднимите ягодицы вверх и медленно опустите их.

Выполняйте эти упражнения ежедневно, желательно по утрам. Они задействуют все основные группы мышц, помогая поддерживать тело в тонусе, придавать энергию и улучшать кровообращение. После тренировки обязательно растянитесь, напоминает centrum.cz.

Эффективные упражнения для плоского живота и сжигания жира

Этот комплекс поможет вам не только избавиться от жировых отложений на животе, но и укрепить мышцы пресса. Для достижения максимального результата важно правильно питаться и давать организму достаточно времени на восстановление. В список упражнений входят:

  1. Боковые скручивания: лягте на спину, согните колени и заведите руки за голову. На выдохе подтяните верхнюю часть тела в сторону, затем опуститесь. Повторите 10-20 раз на каждую сторону.
  2. Подтягивания на коленях: лягте на спину, согните ноги в коленях и вытяните руки вдоль тела. На выдохе подтяните ноги к груди, затем опуститесь на пол и вдохните. Повторите 10-20 раз.
  3. Косые скручивания: лягте на пол, оторвите ноги от пола и поверните корпус в одну сторону, затем опуститесь на пол. Повторите в другую сторону. Выполните по 10-15 повторений.
  4. Подъем ног: лягте на пол, вытяните ноги прямо, скрестите их и на выдохе поднимите ноги вверх. Сделайте вдох и опустите ноги обратно. Повторите 20-25 раз.
  5. Велосипедные скручивания: лягте на спину, заложите руки за голову, поднимите ноги и согните их в коленях. На выдохе подтяните одно колено к локтю другой руки, затем повторите для другой стороны. Выполните по 10-15 раз.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
