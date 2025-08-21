Гормон, который решает исход тренировки: без него мышцы и мотивация бессильны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Добиться спортивных результатов — это не только про силу мышц. За этим стоит внутренняя энергия, умение держать концентрацию и не терять мотивацию. Главный союзник в этом процессе — дофамин. Этот нейромедиатор отвечает за ощущение удовольствия и во многом определяет, насколько мы готовы снова и снова возвращаться к тренировкам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что такое дофамин и зачем он нужен

Дофамин — это химический посредник между нервными клетками. Его часто называют "гормоном счастья", хотя правильнее — "гормоном мотивации". Каждый раз, когда вы достигаете небольшой цели — подняли штангу тяжелее, чем вчера, пробежали круг быстрее — мозг выбрасывает порцию дофамина. В ответ вы чувствуете удовлетворение и желание двигаться дальше.

Как дофамин помогает тренироваться

Его роль в спорте сложно переоценить. Он работает сразу на нескольких уровнях:

  • система вознаграждения. Физическая активность стимулирует выброс дофамина, и тренировка начинает ассоциироваться не с усталостью, а с удовольствием;

  • фокус на цели. Хотите пробежать марафон или увеличить вес в жиме? Именно дофамин помогает удерживать внимание на задаче и идти к ней шаг за шагом;

  • концентрация. Благодаря дофамину становится проще сосредоточиться на упражнениях, а значит, каждое повторение вы выполняете качественнее;

  • энергия. Он влияет на обмен энергии в организме, позволяя чувствовать бодрость даже после тяжелой нагрузки.

Дофамин и психическое здоровье

Но дело не только в спорте. От уровня дофамина напрямую зависит психическое состояние. Его нехватка связана с депрессией, тревожностью и даже с болезнью Паркинсона. Для тех, кто активно тренируется, поддержание баланса особенно важно: оно помогает избежать выгорания и сохранять мотивацию на долгие месяцы.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
