Годовые абонементы уходят в прошлое: фитнес-клубы переходят на модель, которая перевернёт рынок

Еще недавно годовая карта считалась главным атрибутом занятий спортом. Многие брали её в рассрочку или сразу выкладывали крупную сумму, чтобы "привязать себя" к тренировкам. Теперь ситуация меняется: всё больше фитнес-клубов в России предлагают только помесячную оплату, и этот шаг оказался выгодным как для бизнеса, так и для клиентов.

Выгоды для клиентов

Главное преимущество — доступность. Современному посетителю проще заплатить за один месяц и сразу начать тренировки, чем выкладывать всю сумму за год вперёд. Такой формат снимает психологический барьер: абонемент кажется менее обременительным, а риск потратить деньги впустую снижается. Если планы изменились, можно без проблем прекратить продление подписки и не думать о возврате средств, как это бывает с годовой картой.

Помимо этого, клубы делают ставку на удобство. Подпиской легко управлять через мобильные приложения и личные кабинеты: включить автосписание, приостановить или возобновить её буквально в пару кликов, сообщает NEWS.ru.

Зачем это самим клубам

Помесячная оплата даёт клубам больше гибкости. Во-первых, снижается количество конфликтных ситуаций с возвратами: клиент платит только за текущий месяц, и недовольство минимально. Во-вторых, бизнес получает возможность быстрее реагировать на рынок — менять стоимость подписки в зависимости от экономической ситуации, а не закладывать все риски в годовую карту.

Есть и ещё один важный фактор: статистика показывает, что при помесячной оплате конверсия новых клиентов достигает 35-50%. Люди охотнее покупают абонемент, когда сумма кажется небольшой и доступной.

Итог

Модель подписки постепенно вытесняет долгосрочные абонементы. Она делает спорт доступнее и удобнее для клиентов, а клубам приносит стабильный поток новых посетителей и уменьшает финансовые риски.

Уточнения

Абонеме́нт — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.

