Какие добавки реально ускоряют рост мышц: список, который используют профессиональные атлеты

Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин

Спорт

Секрет быстрого набора мышечной массы — не только тренировки, но и правильное питание с грамотными добавками.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Спортивное питание спортсмена

Базовый выбор — сывороточный протеин: он помогает закрыть белковый дефицит и ускоряет восстановление. Второй must-have — креатин: одна из самых исследованных добавок, которая повышает силу и выносливость, позволяя тренироваться интенсивнее.

Не стоит забывать о омега-3 жирных кислотах — они снижают воспаление и поддерживают здоровье суставов. Дополнительно полезны витамин D и магний, так как они влияют на работу мышц и гормональный фон.

Но главный принцип — добавки работают только в сочетании с регулярными тренировками и сбалансированным рационом.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

