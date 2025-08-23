Йога против пилатеса: рассказываем, чем они отличаются и что подойдёт именно вам

Многие задаются вопросом: что эффективнее — йога или пилатес? На самом деле выбор зависит от ваших целей.
Йога укрепляет мышцы за счёт статических асан, развивает гибкость, учит дыхательным практикам и помогает снизить стресс. Это отличный вариант для тех, кто ищет гармонию тела и ума.
Пилатес больше ориентирован на мышцы кора, правильное положение позвоночника и улучшение осанки. Его часто рекомендуют людям с сидячим образом жизни и проблемами спины.
Йога расслабляет, пилатес дисциплинирует — и оба метода прекрасно дополняют друг друга.
Если нужна концентрация и сила корпуса — выбирайте пилатес. Если гибкость и умиротворение — йогу. А лучший вариант для здоровья и фигуры — сочетать оба направления.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
