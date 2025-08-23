Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
Лев Лещенко заявил, что пользователи Сети пишут гадости ради монетизации блогов
Ведущий Натальной карты Дмитрий Журавлёв рассказал о роли жены в своей карьере
Туристы сравнили пляжи Албании с Карибами, но отметили низкий уровень сервиса
Цикличная Вселенная: может ли суперкомпьютер объяснить рождение мира
Рынок аренды Москвы: экономист Благова предсказала рост цен на квартиры — названы причины
Шеф-повара: для хрустящего картофеля фри в духовке ломтики нужно промыть и высушить
Зоопсихологи: кошки могут кусаться в ответ на ласку из-за грубого обращения в прошлом

Как прокачать всё тело за час: три упражнения, которые работают на 100%

Классическая становая тяга — это король силовых упражнений
0:52
Спорт

Если у вас нет времени на долгие тренировки, стоит сосредоточиться на базовых упражнениях, которые задействуют максимум мышц одновременно.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Классическая становая тяга — это король силовых движений: она развивает ноги, спину, ягодицы и даже мышцы корпуса.

Второе упражнение — приседания со штангой. Они укрепляют ноги и ягодицы, улучшают координацию и дают мощный гормональный отклик для роста мышц.

Третье — жим штанги лёжа: движение нагружает грудные, плечи и трицепсы, формируя верхнюю часть тела.

Вместе эти упражнения создают прочный фундамент для атлетичной фигуры, заменяя десятки изолирующих движений. Если добавить подтягивания или отжимания на брусьях, то программа станет ещё более универсальной.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хренодер готовят из 1 кг помидоров, 200 г хрена, 100 г сахара, 20 г соли и 20 мл уксуса
Еда и рецепты
Хренодер готовят из 1 кг помидоров, 200 г хрена, 100 г сахара, 20 г соли и 20 мл уксуса Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
Ведущий Натальной карты Дмитрий Журавлёв рассказал о роли жены в своей карьере
Лев Лещенко заявил, что пользователи Сети пишут гадости ради монетизации блогов
Туристы сравнили пляжи Албании с Карибами, но отметили низкий уровень сервиса
Цикличная Вселенная: может ли суперкомпьютер объяснить рождение мира
Рынок аренды Москвы: экономист Благова предсказала рост цен на квартиры — названы причины
Шеф-повара: для хрустящего картофеля фри в духовке ломтики нужно промыть и высушить
Классическая становая тяга — это король силовых упражнений
Зоопсихологи: кошки могут кусаться в ответ на ласку из-за грубого обращения в прошлом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.