Как прокачать всё тело за час: три упражнения, которые работают на 100%

Если у вас нет времени на долгие тренировки, стоит сосредоточиться на базовых упражнениях, которые задействуют максимум мышц одновременно.

Классическая становая тяга — это король силовых движений: она развивает ноги, спину, ягодицы и даже мышцы корпуса.

Второе упражнение — приседания со штангой. Они укрепляют ноги и ягодицы, улучшают координацию и дают мощный гормональный отклик для роста мышц.

Третье — жим штанги лёжа: движение нагружает грудные, плечи и трицепсы, формируя верхнюю часть тела.

Вместе эти упражнения создают прочный фундамент для атлетичной фигуры, заменяя десятки изолирующих движений. Если добавить подтягивания или отжимания на брусьях, то программа станет ещё более универсальной.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

