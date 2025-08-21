Отпуск, который лечит: простые привычки, после которых не придётся сидеть на диете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:01
Спорт

Отпуск — это не только про отдых и новые впечатления. Это ещё и отличное время, чтобы поддерживать тело в тонусе и при этом не перегружать себя жёсткими тренировками. Главное — найти баланс между расслаблением и активностью.

Занятие йогой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Занятие йогой

Спорт во время отпуска

Активный отдых

Не ограничивайтесь лежанием на пляже. Пешие прогулки по новым местам, катание на велосипеде, плавание, каяк — всё это не только приносит удовольствие, но и помогает оставаться в движении.

Кардионагрузка без перегрузки

Интенсивные пробежки можно оставить на потом. Достаточно 20–30 минут лёгкого бега или быстрой ходьбы утром или вечером, чтобы поддерживать сердце в тонусе.

Йога и растяжка

Утро с лёгкой йогой или вечер с короткой растяжкой — это лучший способ почувствовать лёгкость и снять напряжение.

Игры на свежем воздухе

Пляжный волейбол, фрисби или бадминтон превратят активность в развлечение. А вы даже не заметите, как тренируетесь.

Базовые упражнения

Приседания, отжимания, планка и выпады — всё это можно делать где угодно. Они не требуют инвентаря, но поддерживают мышцы в тонусе.

Правильное питание в поездке

Завтрак — главный приём пищи

Начинайте день с белков, полезных жиров и углеводов: овсянка с ягодами, йогурт с орехами или яичница с овощами зарядят энергией.

Контроль порций

Порции в отпуске легко становятся больше, чем нужно. Добавьте больше овощей и фруктов в тарелку — это поможет сохранить лёгкость.

Перекусы на ходу

Орехи, яблоки, йогурт или овощные палочки — лучшее решение, чем перекусы фастфудом.

Не забывайте воду

Особенно в жарком климате. Обезвоживание быстро забирает силы.

Ограничьте жирное и сладкое

Вместо фастфуда выбирайте блюда из свежих продуктов. Локальные овощи, фрукты и морепродукты часто вкуснее и полезнее.

Домашние тренировки без спортзала

Даже в отпуске можно уделить 15–20 минут упражнениям:

  • Приседания и отжимания — 3 подхода по 15–20 раз.
  • Планка и выпады — планка по 30–60 секунд, выпады по 12–15 на каждую ногу.
  • Скручивания — 3 подхода по 15–20 повторений.
  • Бёрпи — универсальное упражнение для выносливости, 3 подхода по 10–15 повторений.
  • Йога или пилатес — для гибкости и расслабления.
  • Кардио в мини-формате — бег на месте, прыжки или подъёмы на стул.

Главное правило отпуска

Не превращайте спорт и питание в обязанность. Пусть это будет частью отдыха: приятные прогулки, лёгкие тренировки и свежая еда. Тогда отпуск подарит не только воспоминания, но и отличное самочувствие.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
