Многие спортсмены думают, что тренировка — это всё, и забывают о восстановлении. На самом деле, именно оно определяет, насколько быстро мышцы растут и укрепляется тело.
После нагрузки мышцы получают микротравмы, а организм расходует ресурсы на восстановление. Если дать себе слишком мало отдыха или игнорировать питание, результат тренировок замедлится, а риск травмы вырастет.
Не гонитесь за интенсивностью тренировок каждый день. Иногда лучший способ прогресса — это дать телу время на качественное восстановление.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.