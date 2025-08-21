Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сильно устаёте после тренировки? Вот что реально восстанавливает тело за считанные часы

Спорт

Многие спортсмены думают, что тренировка — это всё, и забывают о восстановлении. На самом деле, именно оно определяет, насколько быстро мышцы растут и укрепляется тело.

После нагрузки мышцы получают микротравмы, а организм расходует ресурсы на восстановление. Если дать себе слишком мало отдыха или игнорировать питание, результат тренировок замедлится, а риск травмы вырастет.

Эффективные методы восстановления

  1. Сон — основной фактор. 7-9 часов качественного сна ускоряют синтез белка и гормонов роста.
  2. Питание — сразу после тренировки полезно съесть белковый продукт и немного углеводов. Например, творог с фруктами или омлет с овощами.
  3. Гидратация — вода и электролиты помогают восстановить баланс после потоотделения.
  4. Лёгкая активность — растяжка или неспешная прогулка улучшают кровообращение и снимают мышечное напряжение.
  5. Контрастные процедуры — чередование тёплого и холодного душа снижает воспаление и ускоряет восстановление.

Не гонитесь за интенсивностью тренировок каждый день. Иногда лучший способ прогресса — это дать телу время на качественное восстановление.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
