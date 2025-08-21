Трицепс растёт даже у ленивых: одно упражнение работает вместо десяти

Французский жим со штангой назван ключевым упражнением для роста трицепса

Если вы мечтаете о массивных трицепсах, не тратьте время на десятки изолированных движений — есть одно упражнение, которое даст максимальный рост. Это французский жим со штангой лежа.

Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает жим гантелями

Французский жим нагружает сразу все три головы трицепса: длинную, латеральную и медиальную. В отличие от обычных отжиманий или разгибаний на блоке, оно позволяет использовать большой вес, что напрямую стимулирует гипертрофию.

Техника выполнения

Лягте на скамью, возьмите штангу узким хватом.

Медленно опустите штангу к лбу, держа локти прижатыми к голове.

Взрывным движением выжмите штангу вверх.

Контролируйте движение и не разгибайте локти резко.

Чтобы трицепс рос максимально, делайте 3-4 подхода по 8-12 повторений, постепенно увеличивая вес. Не гонитесь за количеством — качество движения важнее.

Через несколько недель регулярных тренировок вы заметите явный рельеф, а руки станут визуально шире.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

