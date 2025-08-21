От микротравм до биохимических реакций: что на самом деле вызывает боль в мышцах после тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Травматолог и ортопед Александр Аржаков пояснил, почему после тренировок нередко возникает мышечная боль. По его словам, такая реакция организма на новые или усиленные нагрузки является нормальной.

Он отметил, что дискомфорт обычно проявляется через 12-24 часа после занятий, достигает максимума на второй-третий день и постепенно исчезает в течение пяти-семи дней.

Ранее медики связывали боль с накоплением молочной кислоты, однако современные исследования показывают более сложный механизм. Аржаков объяснил, что основной причиной синдрома отсроченной мышечной боли являются микроповреждения мышечных волокон и последующее воспаление.

При этом новые данные свидетельствуют, что подобная боль может возникать и без фактического повреждения тканей, благодаря активации определённых биохимических процессов во время тренировки, пишут "Известия"

Что касается рекомендаций при мышечной боли, врач советует дать организму время на восстановление. Он подчеркнул, что важно избегать интенсивных нагрузок на те же группы мышц как минимум два-три дня, а при сильном дискомфорте — до недели. Такой подход помогает ускорить восстановление и снизить риск травм.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

