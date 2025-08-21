Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Амазонке найден новый вид пираний-вегетарианцев с зубами, похожими на человеческие
CNN: Абу-Даби станет домом для нового тематического парка Disney
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах

Тысячи повторов не помогут: реальный путь к рельефному телу совсем другой

Учёные: рельеф мышц зависит от дефицита жира и силовых тренировок
2:44
Спорт

Рельефные мышцы — мечта многих. Но вопреки популярному мифу, отдельной категории "тренировок для рельефа" не существует. Видимые, жёсткие мускулы появляются только тогда, когда у человека низкий процент подкожного жира и есть достаточно мышечной массы. То есть ключевые факторы — это питание и силовые нагрузки, а не бесконечные повторы с лёгким весом.

Тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка

Почему возник миф о "рельефе"

Многие верят, что десятки повторений с маленьким весом помогают "подсушиться". На деле это иллюзия, связанная с пампингом — временным наполнением мышц кровью после тренировки. Визуально они выглядят больше и плотнее, но через час-два всё возвращается к обычному виду.

Чтобы мышцы действительно выделялись, нужно сочетать две вещи:

  • наращивание массы (регулярные тренировки с отягощениями, постепенное увеличение нагрузки);

  • снижение жировой прослойки (дефицит калорий в питании).

Что эффективнее: мало повторений с большим весом или много с лёгким

Исследования показывают: оба варианта работают, просто задачи у них разные.

  • Сила. Тяжёлые веса (80-95% от 1ПМ), до 8 повторений, отдых 3-5 минут.

  • Выносливость. Лёгкие веса (55-70% от 1ПМ), от 15 повторений, отдых до минуты.

  • Рост мышц. 70-75% от 1ПМ, 8-12 повторений до отказа.

  • Здоровье и поддержка формы. Лёгкие веса около 50% от 1ПМ, 15-20 повторений. Это идеальный вариант для новичков, пожилых людей и тех, кто возвращается после перерыва.

Что такое 1ПМ и зачем его знать

1ПМ — это повторный максимум, вес, который можно поднять только один раз в полной амплитуде. Все тренировочные схемы строятся от этого числа. Например, если ваш 1ПМ в жиме лёжа — 100 кг, то "65% на 10 повторений" означает работу с весом 65 кг. Рассчитать свой максимум можно с помощью специальных калькуляторов: вводите вес и количество повторов, программа показывает ориентировочные цифры для 100%, 95%, 85% и так далее.

Итог

Мышцы становятся рельефными не от магических "многоповторных" тренировок. Настоящий результат достигается тогда, когда в балансе — питание, нагрузка и постепенное развитие силы.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.