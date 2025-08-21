Тысячи повторов не помогут: реальный путь к рельефному телу совсем другой

Учёные: рельеф мышц зависит от дефицита жира и силовых тренировок

Рельефные мышцы — мечта многих. Но вопреки популярному мифу, отдельной категории "тренировок для рельефа" не существует. Видимые, жёсткие мускулы появляются только тогда, когда у человека низкий процент подкожного жира и есть достаточно мышечной массы. То есть ключевые факторы — это питание и силовые нагрузки, а не бесконечные повторы с лёгким весом.

Почему возник миф о "рельефе"

Многие верят, что десятки повторений с маленьким весом помогают "подсушиться". На деле это иллюзия, связанная с пампингом — временным наполнением мышц кровью после тренировки. Визуально они выглядят больше и плотнее, но через час-два всё возвращается к обычному виду.

Чтобы мышцы действительно выделялись, нужно сочетать две вещи:

наращивание массы (регулярные тренировки с отягощениями, постепенное увеличение нагрузки);

снижение жировой прослойки (дефицит калорий в питании).

Что эффективнее: мало повторений с большим весом или много с лёгким

Исследования показывают: оба варианта работают, просто задачи у них разные.

Сила. Тяжёлые веса (80-95% от 1ПМ), до 8 повторений, отдых 3-5 минут.

Выносливость. Лёгкие веса (55-70% от 1ПМ), от 15 повторений, отдых до минуты.

Рост мышц. 70-75% от 1ПМ, 8-12 повторений до отказа.

Здоровье и поддержка формы. Лёгкие веса около 50% от 1ПМ, 15-20 повторений. Это идеальный вариант для новичков, пожилых людей и тех, кто возвращается после перерыва.

Что такое 1ПМ и зачем его знать

1ПМ — это повторный максимум, вес, который можно поднять только один раз в полной амплитуде. Все тренировочные схемы строятся от этого числа. Например, если ваш 1ПМ в жиме лёжа — 100 кг, то "65% на 10 повторений" означает работу с весом 65 кг. Рассчитать свой максимум можно с помощью специальных калькуляторов: вводите вес и количество повторов, программа показывает ориентировочные цифры для 100%, 95%, 85% и так далее.

Итог

Мышцы становятся рельефными не от магических "многоповторных" тренировок. Настоящий результат достигается тогда, когда в балансе — питание, нагрузка и постепенное развитие силы.

