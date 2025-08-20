Представьте, что для здоровья спины, крепкого хвата и даже лучшей осанки вам не нужен спортзал и сложные тренажёры. Достаточно двух минут висения на турнике в день — и это простое упражнение способно изменить тело заметнее, чем многие часовые тренировки. Научные факты подтверждают: висы действительно работают.
Вис на перекладине — это больше, чем "детская забава". В спорте его называют брахиальным висом. Это упражнение одновременно похоже на йогу, пилатес и силовую тренировку. Главное его свойство — декомпрессия позвоночника: гравитация вытягивает позвоночник, разгружая диски и суставы.
На первый взгляд вис на турнике кажется слишком простым, чтобы давать серьёзный результат. Но исследования и опыт тренеров подтверждают: это упражнение воздействует сразу на несколько систем организма и может стать настоящей профилактикой проблем со спиной и суставами.
Висы снимают напряжение в спине и плечах, помогают при сутулости и даже уменьшают дискомфорт в пояснице. Исследования показывают, что регулярная растяжка позвоночника способна снизить боль в шее почти на 40%.
Люди, проводящие целый день за компьютером, получают от висов максимальную пользу. Позвоночник вытягивается, и визуально осанка становится лучше. Некоторые отмечают даже прибавку в росте — пусть и временную.
Работает не только спина. Вис нагружает руки, плечи, пресс, грудь и предплечья. Многие удивляются, что удержаться на турнике хотя бы 30 секунд — задача не из лёгких. Но регулярные висы делают хватку крепче, а тело — сильнее.
Сильные руки — это не только про спорт. Исследования показывают, что слабая хватка связана с повышенными рисками болезней и осложнений в старшем возрасте. К тому же вис развивает дыхание: грудная клетка сжимается, и дыхать тяжело, зато это тренирует лёгкие.
Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — "вертеться, вращаться") — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.