Простое упражнение, которое развивает мышцы, облегчает дыхание и снимает боль

2:18
Спорт

Представьте, что для здоровья спины, крепкого хвата и даже лучшей осанки вам не нужен спортзал и сложные тренажёры. Достаточно двух минут висения на турнике в день — и это простое упражнение способно изменить тело заметнее, чем многие часовые тренировки. Научные факты подтверждают: висы действительно работают.

Вис на турнике
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вис на турнике

Почему именно вис

Вис на перекладине — это больше, чем "детская забава". В спорте его называют брахиальным висом. Это упражнение одновременно похоже на йогу, пилатес и силовую тренировку. Главное его свойство — декомпрессия позвоночника: гравитация вытягивает позвоночник, разгружая диски и суставы.

Научно подтверждённые эффекты

На первый взгляд вис на турнике кажется слишком простым, чтобы давать серьёзный результат. Но исследования и опыт тренеров подтверждают: это упражнение воздействует сразу на несколько систем организма и может стать настоящей профилактикой проблем со спиной и суставами.

Снижение боли

Висы снимают напряжение в спине и плечах, помогают при сутулости и даже уменьшают дискомфорт в пояснице. Исследования показывают, что регулярная растяжка позвоночника способна снизить боль в шее почти на 40%.

Улучшение осанки

Люди, проводящие целый день за компьютером, получают от висов максимальную пользу. Позвоночник вытягивается, и визуально осанка становится лучше. Некоторые отмечают даже прибавку в росте — пусть и временную.

Укрепление мышц

Работает не только спина. Вис нагружает руки, плечи, пресс, грудь и предплечья. Многие удивляются, что удержаться на турнике хотя бы 30 секунд — задача не из лёгких. Но регулярные висы делают хватку крепче, а тело — сильнее.

Сила хвата и здоровье лёгких

Сильные руки — это не только про спорт. Исследования показывают, что слабая хватка связана с повышенными рисками болезней и осложнений в старшем возрасте. К тому же вис развивает дыхание: грудная клетка сжимается, и дыхать тяжело, зато это тренирует лёгкие.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — "вертеться, вращаться") — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
