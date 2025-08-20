Кьеза забивает важный гол: теперь Ливерпуль меняет вектор на трансферном рынке

Итальянец Кьеза вышел за "Ливерпуль" на замену в первом туре Премьер-лиги против "Борнмута" и забил гол в трудный момент, сделав счёт 3:2, а затем мерсисайдцы забили четвёртый гол. Благодаря этому клуб перестал интересоваться звездой "Реала" Родриго.
Кьеза, у которого первый сезон на "Энфилде" выдался непростым из-за травм и ограниченного игрового времени, пользуется доверием Арне Слотта и его товарищей по команде, что является ещё одной причиной остаться в команде.
"Ливерпуль" ранее был одним из клубов, связанных с Родриго, но борьба за его подписание по-прежнему ведётся между "Арсеналом" и "Манчестер Сити".
27-летний Кьеза провёл всего 14 матчей и забил два гола во всех турнирах в прошлом сезоне, причём лишь шесть из этих матчей пришлись на Премьер-лигу. Теперь итальянец надеется получить больше шансов и закрепиться в составе Слотта.
