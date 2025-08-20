Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт назвал модели Toyota, которых лучше избегать
Из перезревших кабачков можно приготовить кетчуп вместо томатного - повара
Nivea разработала инновационный крем с тиамидолом для кожи вокруг глаз
Неймар возвращается: предстоящий вызов в сборную Бразилии от Анчелотти
Волочкова раскритиковала город Сочи, назвав его колхозом и совком
Болельщики требуют от Неймара ответа на вторжение Сантоса
Американский охотник установил рекорд по добытию питонов
Учёные в Японии впервые смогли передать поведение между двумя разными видами
Газон становится жёлтым: основные причины и способы устранения

Кьеза забивает важный гол: теперь Ливерпуль меняет вектор на трансферном рынке

Ливерпуль и Кьеза: один гол изменил трансферные планы клуба
Спорт

Итальянец Кьеза вышел за "Ливерпуль" на замену в первом туре Премьер-лиги против "Борнмута" и забил гол в трудный момент, сделав счёт 3:2, а затем мерсисайдцы забили четвёртый гол. Благодаря этому клуб перестал интересоваться звездой "Реала" Родриго.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Кьеза, у которого первый сезон на "Энфилде" выдался непростым из-за травм и ограниченного игрового времени, пользуется доверием Арне Слотта и его товарищей по команде, что является ещё одной причиной остаться в команде.

"Ливерпуль" ранее был одним из клубов, связанных с Родриго, но борьба за его подписание по-прежнему ведётся между "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

27-летний Кьеза провёл всего 14 матчей и забил два гола во всех турнирах в прошлом сезоне, причём лишь шесть из этих матчей пришлись на Премьер-лигу. Теперь итальянец надеется получить больше шансов и закрепиться в составе Слотта.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Журнал ELLE назвал юбку-карандаш главным модным трендом сезона осень-зима 2025–2026
Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.