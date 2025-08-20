Список Анчелотти на вызов в сборную Бразилии: 19 имен и возвращение звезд

Неймар возвращается: предстоящий вызов в сборную Бразилии от Анчелотти

Предварительный список Карло Анчелотти для следующего вызова в сборную Бразилии уже отправлен в ФИФА, а это значит, что игроки, входящие в отборочную группу, уже уведомлены о возможности вызова.

Фото: [1] by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бразильские болельщики

CNN имеет доступ к 19 именам из списка претендентов Анчелотти. Шесть игроков играют в Европе, а ещё 13 — в Бразилии.

Главным событием стало возвращение Неймара, о котором наш репортер эксклюзивно рассказал в преддверии этого события. Звезда "Сантоса" не выходил на поле за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда получил серьёзную травму в отборочном матче против Уругвая.

Анчелотти также подготовил другие новые приобретения для бразильского футбола, включая Паулу Энрике из "Васко" и Габриэля Бразао из "Сантоса".

Имена, подтвержденные в предварительном списке Анчелотти:

Неймар (Сантос)

Родриго ("Реал Мадрид")

Рафинья (Барселона)

Эдер Милитау (Реал Мадрид)

Кайо Хорхе (Крузейро)

Маркос Антонио (Сан-Паулу)

Пауло Энрике (Васко)

Витиньо (Ботафого)

Алекс Теллес (Ботафого)

Александро (Лилль)

Андрей Сантос (Челси)

Габриэль Бразао (Сантос)

Данило (Ботафого)

Самуэль Лино (Фламенго)

Жоау Педро (Челси)

Алекс Сандро ("Фламенго")

Лео Ортис (Фламенго)

Лео Перейра ("Фламенго")

Жан Лукас (Баия)

Кстати, в Европе Родриго снова в строю.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .

