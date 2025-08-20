Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова раскритиковала город Сочи, назвав его колхозом и совком
Болельщики требуют от Неймара ответа на вторжение Сантоса
Американский охотник установил рекорд по добытию питонов
Учёные в Японии впервые смогли передать поведение между двумя разными видами
Газон становится жёлтым: основные причины и способы устранения
Финляндия признала: экономика страдает от разрыва с Россией
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы

Список Анчелотти на вызов в сборную Бразилии: 19 имен и возвращение звезд

Неймар возвращается: предстоящий вызов в сборную Бразилии от Анчелотти
Спорт

Предварительный список Карло Анчелотти для следующего вызова в сборную Бразилии уже отправлен в ФИФА, а это значит, что игроки, входящие в отборочную группу, уже уведомлены о возможности вызова.

Бразильские болельщики
Фото: [1] by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бразильские болельщики

CNN имеет доступ к 19 именам из списка претендентов Анчелотти. Шесть игроков играют в Европе, а ещё 13 — в Бразилии.

Главным событием стало возвращение Неймара, о котором наш репортер эксклюзивно рассказал в преддверии этого события. Звезда "Сантоса" не выходил на поле за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда получил серьёзную травму в отборочном матче против Уругвая.

Анчелотти также подготовил другие новые приобретения для бразильского футбола, включая Паулу Энрике из "Васко" и Габриэля Бразао из "Сантоса".

Имена, подтвержденные в предварительном списке Анчелотти:

  • Неймар (Сантос)
  • Родриго ("Реал Мадрид")
  • Рафинья (Барселона)
  • Эдер Милитау (Реал Мадрид)
  • Кайо Хорхе (Крузейро)
  • Маркос Антонио (Сан-Паулу)
  • Пауло Энрике (Васко)
  • Витиньо (Ботафого)
  • Алекс Теллес (Ботафого)
  • Александро (Лилль)
  • Андрей Сантос (Челси)
  • Габриэль Бразао (Сантос)
  • Данило (Ботафого)
  • Самуэль Лино (Фламенго)
  • Жоау Педро (Челси)
  • Алекс Сандро ("Фламенго")
  • Лео Ортис (Фламенго)
  • Лео Перейра ("Фламенго")
  • Жан Лукас (Баия)

Кстати, в Европе Родриго снова в строю.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Журнал ELLE назвал юбку-карандаш главным модным трендом сезона осень-зима 2025–2026
Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.