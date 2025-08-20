Список Анчелотти на вызов в сборную Бразилии: 19 имен и возвращение звезд

Предварительный список Карло Анчелотти для следующего вызова в сборную Бразилии уже отправлен в ФИФА, а это значит, что игроки, входящие в отборочную группу, уже уведомлены о возможности вызова.
CNN имеет доступ к 19 именам из списка претендентов Анчелотти. Шесть игроков играют в Европе, а ещё 13 — в Бразилии.
Главным событием стало возвращение Неймара, о котором наш репортер эксклюзивно рассказал в преддверии этого события. Звезда "Сантоса" не выходил на поле за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда получил серьёзную травму в отборочном матче против Уругвая.
Анчелотти также подготовил другие новые приобретения для бразильского футбола, включая Паулу Энрике из "Васко" и Габриэля Бразао из "Сантоса".
Имена, подтвержденные в предварительном списке Анчелотти:
Кстати, в Европе Родриго снова в строю.
Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .
