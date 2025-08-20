Неймар пообщался с болельщиками Сантоса, ворвавшимися на тренировочную площадку

Болельщики требуют от Неймара ответа на вторжение Сантоса

Нападающий Неймар и исполнительный директор по футболу Александр Маттос пообщались с болельщиками "Сантоса", которые во вторник днём ворвались в тренировочный центр "Рей Пеле", протестуя против поражения команды от "Васко да Гама" со счётом 6:0 в матче Кубка Бразилии в прошлое воскресенье.

В чате Неймар слушает протесты и говорит: "Мы пытаемся что-то изменить".

Главная претензия одного из лидеров болельщиков касалась слёз, раздавшихся после поражения. Неймар был взволнован после самого тяжёлого поражения в своей карьере и покинул поле "Морумбиса" в слезах, а тренер соперника Фернандо Динис его утешал.

"Ты звезда этой команды. Ты один из величайших игроков на планете. Если ты плачешь, представь остальных. Если ты плачешь, представь остальных, братан. Если ты споришь с болельщиком, ты дашь любому здесь шанс поспорить с болельщиком", — заявил он.

Позиция команды также подверглась сомнению со стороны представителя болельщиков, который даже назвал её "пощёчиной" спортсменам.

"Морумби, с 55 000 человек, вы издеваетесь над нами. Того, что происходит здесь, недостаточно. Я могу вам сказать: "О, я знаю, это насилие". Нужно получить пощёчину открытой рукой, такова реальность", — сказал он.

Разговор Неймара с тренером прошел после вторжения группы из нескольких десятков организованных фанатов.

Используя фейерверки и крича на руководство и команду, фанаты ворвались внутрь и выломали одни из ворот на парковку, что позволило им проехать.

Для пресечения беспорядков была оперативно вызвана военная полиция, однако, даже несмотря на присутствие полиции, болельщикам удалось добраться до места, где игроки паркуют свои автомобили.

