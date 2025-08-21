Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
2:22
Спорт

Подтягивания относятся к наиболее эффективным упражнениям для развития силы верхней части тела. Они задействуют сразу несколько крупных групп мышц и требуют от организма комплексной работы. Это не изолированное, а многосуставное упражнение, которое укрепляет спину, руки, плечи и мышцы кора, формируя гармоничное телосложение и улучшая общую физическую подготовку.

подтягивания на турнике
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
подтягивания на турнике

Какие мышцы работают при подтягиваниях

Во время подтягиваний в работу включаются широчайшие мышцы спины, трапеции, бицепсы, дельтовидные мышцы и пресс. Сгибатели и разгибатели предплечий отвечают за удержание перекладины, а мышцы кора обеспечивают стабильность корпуса. Благодаря такому сочетанию подтягивания развивают не только силу, но и выносливость, а также укрепляют связки и суставы.

Влияние хвата на нагрузку

Меняя положение рук, можно перераспределять нагрузку между различными мышечными группами. Обратный хват (ладони к себе) сильнее вовлекает в работу бицепсы, а широкий прямой хват (ладони от себя) акцентирует нагрузку на широчайших мышцах спины. Средний хват считается универсальным, так как равномерно нагружает и руки, и спину. Такой подход делает подтягивания гибким инструментом в любой тренировочной программе.

Практическая польза

Регулярное выполнение подтягиваний укрепляет руки и спину, что полезно не только для спорта, но и в повседневной жизни. Сильные предплечья и бицепсы облегчают переноску тяжестей, а развитая спина помогает поддерживать правильную осанку. Дополнительный плюс — подтягивания формируют четкий силуэт плеч и верхней части корпуса, что особенно ценят любители эстетики тела.

Значение для общей подготовки

Подтягивания развивают силу хвата, координацию и стабилизацию корпуса. Это упражнение считается одним из ключевых для оценки уровня физической формы, так как демонстрирует баланс силы и выносливости. Оно подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов, при этом нагрузку можно регулировать с помощью резиновых лент, утяжелителей или изменения хвата.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
