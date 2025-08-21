Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гонка за таблеткой красоты ведёт прямиком в реанимацию: трагедия вокруг популярного препарата

В Британии сообщили о 20 смертях после применения «Оземпика» для похудения
обсуждают в Сети, а многие знаменитости, по слухам, применяют средство вовсе не по назначению — ради похудения.

Капсулы и таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капсулы и таблетки

Трагическая статистика

Популярность препарата обернулась трагедиями. В Великобритании сообщили о смерти 20 человек, которые принимали «Оземпик» исключительно для снижения веса. Эксперты бьют тревогу, ведь препарат может быть крайне опасен при неправильном использовании.

«Сегодня эксперты предостерегли британцев от покупки семаглутида — мощного ингредиента, лежащего в основе эффекта уколов для похудения», — сообщил источник.

Предупреждение врачей

Медики отмечают: число людей, подсевших на модный препарат, растёт. Председатель национального форума по борьбе с ожирением Том Фрэй призвал отказаться от сомнительного пути и выбрать безопасный вариант.

«Последнее поколение новых мощных лекарств от ожирения великолепны, когда используются в соответствии с рекомендациями. Люди, которые покупают их без рецепта или онлайн просто для похудения, подвергают себя риску, и это может привести к летальному исходу. Если вы просто хотите сбросить несколько килограммов, то придерживайтесь предпочтительной диеты или просто не ешьте много. Это будет намного безопаснее», — рассказал он.

Последствия и побочные эффекты

Некоторые случаи закончились остановкой сердца, у других препарат даже спровоцировал онкологические заболевания.

История Триш Вебстер

История Триш Вебстер стала одной из самых громких. Женщина не страдала диабетом, но ей выдали препарат без маркировки, чтобы помочь похудеть перед свадьбой дочери. На «Оземпике» и ещё одном средстве она потеряла 16 кг, но мучилась от постоянной тошноты, рвоты и диареи. В январе 2023 года Триш потеряла сознание у себя дома, изо рта пошла пена. В тот же вечер её не стало.

Цена быстрого похудения

Врачи подчёркивают: экспериментировать с мощными лекарствами без назначения специалиста — смертельно опасно.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
