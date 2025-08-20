Греция, о которой молчат путеводители: острова-призраки, тайные музеи и души прошлого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Греция — мечта для путешественников. Тысячи островов, города-музеи под открытым небом, вкуснейшая кухня и море тайн, о которых не расскажут путеводители. Это не только страна с оливками, античными руинами и пляжами — здесь скрыты необычные места и истории, которые способны перевернуть представление о туризме в Европе.

Сирос, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by G Da, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирос, Греция

Островов больше, чем салатов в таверне

Хотите почувствовать себя Робинзоном Крузо? В Греции не нужно улетать на край света — здесь больше 6000 островов, из которых лишь 227 обитаемы. Остальные — это дикие кусочки суши, скалы и заповедные территории.

Некоторые из них поражают своей необычностью:

  • Хриси — "лысый" остров, полностью покрытый кедрами старше двух веков.

  • Грамвуса — бывшее убежище пиратов, где до сих пор можно найти пещеры, служившие "природными сейфами".

  • Полиегос — территория, где живут только дикие козы и археологи, ищущие древние амфоры.

Иногда кажется, что на этих островах ещё ждут своего часа неоткрытые артефакты.

Греция — музей под открытым небом

Каждый второй город здесь хранит историю тысячелетий. В стране насчитывается более 100 официальных археологических музеев и почти столько же частных коллекций.

На Родосе до сих пор стоят дома, построенные рыцарями в XIV веке — только интернет в них теперь работает без перебоев. В Салониках прямо под автобусной остановкой случайно нашли древнюю римскую площадь — теперь это музей, а автобусы её аккуратно объезжают.

А в Нафплионе туристы могут посетить уникальный музей, полностью посвящённый детским игрушкам древности.

Остров с запретной историей

Необычные места в Греции можно встретить даже среди популярных туристических маршрутов. Например, остров Спиналонга. В начале XX века он был лепрозорием — сюда ссылали больных проказой вплоть до 1957 года. Сегодня остров открыт для туристов, но его атмосфера до сих пор тревожит: местные жители верят, что души умерших бродят среди разрушенных домов.

Уточнения

Гре́ция официально — Гре́ческая Респу́блика, — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
