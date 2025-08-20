Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кардио-миф: что скрывается за красивыми цифрами на дисплеях тренажёров спортзала

Фитнес-тренеры: кардиотренажеры не показывают реальные энергозатраты
Многие считают, что показатели на беговой дорожке или велоэргометре отражают реальное количество сожжённых калорий. Но на самом деле большинство тренажёров значительно завышают цифры.

Кардиотренажеры используют усреднённые формулы, не учитывая индивидуальные особенности организма. Поэтому они скорее создают иллюзию точности, чем действительно показывают ваши энергозатраты.

Почему тренажёры ошибаются

Даже если вы держитесь за сенсорные датчики, показатели на дисплее не отражают реальной картины. Исследования показывают: эллиптический тренажёр способен "накинуть" до 130 ккал за полчаса занятий. Чем дольше тренировка, тем сильнее искажение.

Цифры зависят не только от устройства, но и от человека. Производители не могут учесть все нюансы, поэтому данные всегда будут примерными.

От чего зависят энергозатраты

На энергозатраты влияет множество факторов. Новичок всегда будет тратить больше калорий, чем опытный спортсмен, выполняющий ту же работу, потому что его тело ещё не адаптировалось к нагрузкам. Большое значение имеет состав тела: мышцы требуют гораздо больше энергии, чем жир, поэтому два человека с одинаковым весом могут сжигать разное количество калорий. Возраст также играет роль — со временем мышечной массы становится меньше, обмен веществ замедляется, и организм расходует меньше ресурсов. Плюс не стоит забывать о гормональных сбоях или строгих диетах: они тоже снижают энергозатраты.

Как узнать правду о калориях

Для максимально точных данных используют лабораторные тесты с маской и датчиками, которые измеряют потребление кислорода и работу сердца. В повседневной жизни достаточно умных часов или фитнес-браслета: они тоже не идеальны, но учитывают ваш возраст, вес, активность и даже состав тела.

Цифры на тренажёрах можно использовать как ориентир. Но если хочется избежать самообмана, смело делите их минимум на два — так будет ближе к реальности.

Уточнения

Кало́рия (лат. calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
