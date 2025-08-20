Тело в напряжении, результат под вопросом: стоит ли тратить время на модную планку каждый день

Для укрепления мышц кора тренеры рекомендуют выполнять сгибания и скручивания

Многие считают планку идеальным упражнением для пресса. Стоишь всего полминуты — а живот уже "горит". Но действительно ли она так эффективна именно для прокачки мышц живота?

Планка дома

Что на самом деле делает планка

Планка — это статическое упражнение на выносливость. В ней мышцы не сокращаются активно, а удерживают тело в стабильном положении. Работает не только пресс, но и спина, плечи, ягодицы и даже ноги.

Да, мышцы живота при этом напрягаются, но их развитие ограничено: они не растягиваются и не сокращаются, а значит, не получают полноценной силовой нагрузки. Планка отлично укрепляет кор и помогает держать осанку, но сделать пресс сильным и рельефным только с её помощью невозможно.

Какие упражнения действительно качают пресс

Чтобы развивать мышцы живота, нужно выполнять движения, повторяющие их основные функции — сгибания, скручивания, повороты корпуса. Для этого подойдут:

классические и обратные скручивания на полу или фитболе;

боковые скручивания и "русский твист";

упражнения в подвесе (например, "скалолаз" в TRX).

Такие движения заставляют мышцы активно работать, а значит, способствуют их росту и укреплению.

Почему пресс не виден даже при тренировках

Даже если пресс хорошо развит, его может скрывать слой жира. Убрать его с помощью одних упражнений невозможно — так называемого "локального жиросжигания" не существует. Чтобы живот стал подтянутым, важен дефицит калорий: правильное питание и регулярная активность помогут избавиться от лишнего.

