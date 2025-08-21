Приседания: 8 причин включить их в каждую тренировку — ваше тело скажет спасибо

Приседания: это упражнение улучшает здоровье костей и стимулирует выработку гормонов

Спорт

Приседания — это одно из ключевых упражнений в бодибилдинге и функциональной тренировке. Они не только укрепляют ноги, но и задействуют мышцы ягодиц, бёдер и корпуса, а также улучшают осанку. Это упражнение помогает развить устойчивость, баланс и повышает эффективность других тренировок, поэтому оно должно быть обязательным в вашем тренировочном плане.

Приседания

Восемь причин, почему приседания важны для здоровья и физической формы

1. Укрепление мышечного корсета

Приседания активно задействуют квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и мышцы корпуса. Правильная техника помогает стабилизировать позвоночник, защищая его и делая упражнение максимально эффективным.

"Сильные мышцы улучшают контроль над движениями, что важно для занятий, требующих точности и координации, а также для повседневной активности", — отмечает в беседе с terra.com.br доктор Дави Гужмау, ортопед и специалист по тазобедренным суставам.

2. Увеличение подвижности и гибкости

Приседания улучшают работу тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Глубина приседа влияет на амплитуду движения, что способствует увеличению подвижности. Это особенно важно для сохранения здоровья суставов с возрастом.

"Хорошая подвижность необходима не только для сложных упражнений, но и для повседневных задач, таких как подъём предметов или доставание до полок. Это снижает риск травм", — добавляет доктор Гужмау.

3. Эффективное сжигание калорий

Приседания задействуют сразу несколько групп мышц, что ускоряет метаболизм как во время, так и после тренировки. Они также способствуют росту мышечной массы, увеличивая базальный метаболизм и способствуя сжиганию калорий даже в состоянии покоя.

4. Улучшение осанки и равновесия

Приседания укрепляют мышцы кора, важные для осанки и равновесия. Сильная кора выравнивает позвоночник, снижая риск болей в спине и улучшая осанку. Это также повышает безопасность и эффективность повседневных действий и тренировок.

"Укрепление кора увеличивает силу движений, снижает риск травм и улучшает работу нервной системы", — сказал Бернардо Сампайо, физиотерапевт и клинический директор ITC Vertebral.

5. Польза для здоровья костей

Приседания создают нагрузку на кости, стимулируя их рост и укрепление. Это помогает предотвратить остеопороз и сохранить минеральную плотность костей. Силовые упражнения, такие как приседания, особенно важны для здоровья костей в любом возрасте.

6. Стимуляция выработки гормонов

Приседания, как комплексное упражнение, стимулируют выработку анаболических гормонов, таких как тестостерон и гормон роста. Это происходит благодаря интенсивному метаболизму и вовлечению крупных групп мышц.

7. Универсальность

Приседания можно выполнять без специального оборудования в любом месте и с любым уровнем подготовки. Существует множество вариантов приседаний, таких как приседания с весом, сумо-приседания или болгарский сплит-присед, что позволяет разнообразить тренировки.

8. Повышение функциональных возможностей

Приседания помогают улучшить выполнение повседневных задач, таких как подъём тяжёлых предметов или вставание со стула, с меньшей нагрузкой и более эффективно. Это особенно важно для пожилых людей, помогая им сохранить независимость и качество жизни.

"С возрастом поддержание подвижности становится критически важным для сохранения функциональной независимости. Недостаток подвижности нарушает кровообращение и доставку питательных веществ к мышцам и суставам, что приводит к дискомфорту и скованности", — добавил доктор Гужмау.

Теперь у вас есть все причины включить приседания в свою тренировочную программу. Важно помнить о правильной технике, а консультация с профессионалом поможет вам начать безопасно и достичь наилучших результатов.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

