Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода

Приседания: 8 причин включить их в каждую тренировку — ваше тело скажет спасибо

Приседания: это упражнение улучшает здоровье костей и стимулирует выработку гормонов
4:28
Спорт

Приседания — это одно из ключевых упражнений в бодибилдинге и функциональной тренировке. Они не только укрепляют ноги, но и задействуют мышцы ягодиц, бёдер и корпуса, а также улучшают осанку. Это упражнение помогает развить устойчивость, баланс и повышает эффективность других тренировок, поэтому оно должно быть обязательным в вашем тренировочном плане.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Восемь причин, почему приседания важны для здоровья и физической формы

1. Укрепление мышечного корсета

Приседания активно задействуют квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и мышцы корпуса. Правильная техника помогает стабилизировать позвоночник, защищая его и делая упражнение максимально эффективным.

"Сильные мышцы улучшают контроль над движениями, что важно для занятий, требующих точности и координации, а также для повседневной активности", — отмечает в беседе с terra.com.br доктор Дави Гужмау, ортопед и специалист по тазобедренным суставам.

2. Увеличение подвижности и гибкости

Приседания улучшают работу тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Глубина приседа влияет на амплитуду движения, что способствует увеличению подвижности. Это особенно важно для сохранения здоровья суставов с возрастом.

"Хорошая подвижность необходима не только для сложных упражнений, но и для повседневных задач, таких как подъём предметов или доставание до полок. Это снижает риск травм", — добавляет доктор Гужмау.

3. Эффективное сжигание калорий

Приседания задействуют сразу несколько групп мышц, что ускоряет метаболизм как во время, так и после тренировки. Они также способствуют росту мышечной массы, увеличивая базальный метаболизм и способствуя сжиганию калорий даже в состоянии покоя.

4. Улучшение осанки и равновесия

Приседания укрепляют мышцы кора, важные для осанки и равновесия. Сильная кора выравнивает позвоночник, снижая риск болей в спине и улучшая осанку. Это также повышает безопасность и эффективность повседневных действий и тренировок.

"Укрепление кора увеличивает силу движений, снижает риск травм и улучшает работу нервной системы", — сказал Бернардо Сампайо, физиотерапевт и клинический директор ITC Vertebral.

5. Польза для здоровья костей

Приседания создают нагрузку на кости, стимулируя их рост и укрепление. Это помогает предотвратить остеопороз и сохранить минеральную плотность костей. Силовые упражнения, такие как приседания, особенно важны для здоровья костей в любом возрасте.

6. Стимуляция выработки гормонов

Приседания, как комплексное упражнение, стимулируют выработку анаболических гормонов, таких как тестостерон и гормон роста. Это происходит благодаря интенсивному метаболизму и вовлечению крупных групп мышц.

7. Универсальность

Приседания можно выполнять без специального оборудования в любом месте и с любым уровнем подготовки. Существует множество вариантов приседаний, таких как приседания с весом, сумо-приседания или болгарский сплит-присед, что позволяет разнообразить тренировки.

8. Повышение функциональных возможностей

Приседания помогают улучшить выполнение повседневных задач, таких как подъём тяжёлых предметов или вставание со стула, с меньшей нагрузкой и более эффективно. Это особенно важно для пожилых людей, помогая им сохранить независимость и качество жизни.

"С возрастом поддержание подвижности становится критически важным для сохранения функциональной независимости. Недостаток подвижности нарушает кровообращение и доставку питательных веществ к мышцам и суставам, что приводит к дискомфорту и скованности", — добавил доктор Гужмау.

Теперь у вас есть все причины включить приседания в свою тренировочную программу. Важно помнить о правильной технике, а консультация с профессионалом поможет вам начать безопасно и достичь наилучших результатов.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.