Три возраста — три секрета: эксперт раскрыла идеальную фитнес-формулу для каждой возрастной группы

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья и профилактике ожирения. Это особенно важно, учитывая, что, по данным Министерства здравоохранения, большая часть населения Бразилии страдает избыточным весом. В 2020 году около 60% взрослых имели лишний вес, а 25% — ожирение.
Однако не всем подходят одинаковые упражнения и их интенсивность. Возраст, состояние здоровья и индивидуальные особенности каждого человека играют важную роль. Поэтому технический директор Cia Athletica Моника Маркес делится рекомендациями по физической активности для разных возрастных групп. Помните, что перед началом занятий спортом важно проконсультироваться с врачом или специалистом.
Общие рекомендации по физической активности для разных возрастов:
Важно помнить, что физическая активность — это лишь часть здорового образа жизни. Для достижения наилучших результатов необходимо соблюдать баланс между тренировками, питанием, сном и водным балансом.
"Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, потребляя меньше, чем сжигает организм. Включайте в рацион больше фруктов, овощей, продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, а также продуктов с низким содержанием калорий", — советует эксперт, слова которого приводит бразильское издание terra.com.br.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
