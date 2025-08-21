Три возраста — три секрета: эксперт раскрыла идеальную фитнес-формулу для каждой возрастной группы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фитнес для всех возрастов: эксперт назвала оптимальную нагрузку для здоровья
Спорт

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья и профилактике ожирения. Это особенно важно, учитывая, что, по данным Министерства здравоохранения, большая часть населения Бразилии страдает избыточным весом. В 2020 году около 60% взрослых имели лишний вес, а 25% — ожирение.

Однако не всем подходят одинаковые упражнения и их интенсивность. Возраст, состояние здоровья и индивидуальные особенности каждого человека играют важную роль. Поэтому технический директор Cia Athletica Моника Маркес делится рекомендациями по физической активности для разных возрастных групп. Помните, что перед началом занятий спортом важно проконсультироваться с врачом или специалистом.

Общие рекомендации по физической активности для разных возрастов:

  1. 5-17 лет. Для детей и подростков оптимальная продолжительность физической активности составляет 60 минут в день. Это могут быть как умеренные, так и интенсивные аэробные упражнения, с чередованием их интенсивности в течение недели. Важно учитывать индивидуальные особенности и предпочтения ребёнка.
  2. 18-64 года. Для взрослых рекомендуемая продолжительность физической активности зависит от её интенсивности. Умеренные нагрузки должны занимать от 150 до 300 минут в неделю, интенсивные — от 75 до 150 минут. Также рекомендуется не менее двух дней в неделю заниматься силовыми тренировками для укрепления мышц.
  3. Старше 65 лет. Пожилым людям также важно поддерживать физическую активность. Умеренные упражнения должны занимать от 150 до 300 минут в неделю, а интенсивные — от 75 до 150 минут. Рекомендуется включать в программу тренировок упражнения для укрепления мышц не менее двух раз в неделю.

Важно помнить, что физическая активность — это лишь часть здорового образа жизни. Для достижения наилучших результатов необходимо соблюдать баланс между тренировками, питанием, сном и водным балансом.

"Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, потребляя меньше, чем сжигает организм. Включайте в рацион больше фруктов, овощей, продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, а также продуктов с низким содержанием калорий", — советует эксперт, слова которого приводит бразильское издание terra.com.br.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
