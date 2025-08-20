Техника бега, которая кажется правильной, но может стоить вам прогресса и здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Спорт

Многие новички в беге убеждены, что касаться земли пяткой — ошибка, которая неминуемо приведёт к травмам. Другие уверены, что "правильный" бег возможен только на носках или средней части стопы. На самом деле универсальной техники не существует.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Есть ли вред от приземления на пятку

Популярное мнение о том, что удар пяткой об асфальт травмоопасен, не имеет строгих доказательств. Техника бега зависит от множества факторов: дистанции, уровня подготовки, анатомии, обуви и даже целей тренировки. Правильной считается та, которая позволяет бежать быстро, экономить силы и при этом не получать травм.

Каждый стиль распределяет нагрузку по-своему. Приземление на носок больше нагружает ахиллово сухожилие и стопу, тогда как пятка создаёт дополнительную нагрузку на колени и тазобедренные суставы. Но ни один вариант не является абсолютно "правильным" или "опасным" — всё индивидуально.

Как бегают на разных дистанциях

На коротких спринтерских дистанциях спортсмены почти всегда бегут на носках. Это помогает уменьшить время контакта с землёй и увеличить скорость. Обувь спринтеров даже специально устроена так, чтобы поддерживать переднюю часть стопы.

А вот на средних и длинных дистанциях большинство атлетов естественным образом приземляются на пятку. Такой стиль позволяет экономнее расходовать энергию и дольше держать темп. Причём у одного и того же человека техника может меняться прямо по ходу дистанции — и это тоже вариант нормы.

Как улучшить технику и снизить риск травм

Главное правило — слушать своё тело. Если вы чувствуете дискомфорт, стоит пересмотреть технику, подобрать удобную обувь и укрепить мышцы ног. Полезно включать в тренировки специальные беговые упражнения, а также движения для развития силы и подвижности голеностопа, коленей и тазобедренных суставов. Занятия с тренером, даже онлайн, помогают быстрее отработать правильные привычки.

Итог

Приземление на пятку не делает бег опасным. Главное — подобрать технику под себя, тренироваться постепенно и заботиться о восстановлении. Универсального рецепта нет, зато есть возможность выбрать то, что подходит именно вам.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
