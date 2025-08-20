Тренировки превращаются в пустую трату сил, если игнорировать одну простую истину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Спорт

Многие спортсмены уверены, что строгий дефицит калорий поможет быстрее достичь цели. Но на деле это может обернуться падением энергии, остановкой прогресса и даже потерей мышечной массы. Недостаток питания подрывает работу организма и делает тренировки бесполезными.

Завтрак спортсмена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Завтрак спортсмена

Что происходит при дефиците калорий

Когда организм не получает достаточно энергии, он перестаёт использовать её на рост мышц и переключается на выживание. Вместо укрепления тканей тело начинает разрушать их ради топлива. Так возникает атрофия мышц, а вместе с ней — хроническая усталость, гормональные сбои и проблемы со сном.

Почему важен баланс макроэлементов

Белок действительно нужен для восстановления микроразрывов мышечных волокон. Но полагаться только на него нельзя. Углеводы дают энергию для интенсивных тренировок и восполняют запасы гликогена. Жиры обеспечивают работу гормональной системы и поддерживают уровень активности в течение дня. Именно баланс трёх компонентов — белков, жиров и углеводов — помогает добиться реального прогресса.

Можно ли худеть и расти одновременно

Попытка одновременно набирать мышечную массу и сжигать жир почти всегда обречена. Для роста требуется небольшой избыток калорий, а для похудения — их дефицит. У новичков иногда получается совместить оба процесса, но в долгосрочной перспективе эффективнее разделять фазы "набора" и "сушки".

RED: скрытая опасность недоедания

Относительный энергетический дефицит (RED) — состояние, которое развивается при хроническом недоедании. Оно проявляется потерей мышц, ослаблением иммунитета, снижением прочности костей и повышенным риском травм. Часто страдает и психика: появляется тревожность, перепады настроения и даже депрессия.

Как понять, что организму не хватает энергии

Сигналы недоедания выражаются в постоянной усталости, нарушениях сна, отсутствии прироста силы, частых простудах и проблемах с концентрацией. Мышечная боль и анемия тоже могут быть признаками того, что калорий катастрофически мало.

Как скорректировать питание

Чтобы питание работало на рост, важно рассчитать свою суточную потребность в энергии (TDEE) и поддерживать лёгкий профицит калорий. При этом рацион должен состоять из питательных продуктов, а приёмы пищи лучше распределять так, чтобы хватало сил и на тренировки, и на восстановление.

Итог

Недоедание — главный враг прогресса. Какими бы тяжёлыми ни были тренировки, без правильного питания они не принесут результата. Если цель — рост мышц и силы, калорий должно быть достаточно.

Уточнения

Астени́я (от др.-греч. ἀσθένεια — бессилие), синдром хронической усталости  — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
