Он убирает лишний вес, но оставляет всю силу: тренировки становятся безопаснее

Многие мечтают подтянуться на перекладине или сделать отжимания на брусьях, но не у всех хватает силы, чтобы выполнить это с собственным весом. Здесь на помощь приходит гравитрон — тренажёр с противовесом, который снимает часть нагрузки, но полностью сохраняет механику движения.
Подтягивания в гравитроне
Этот аппарат уже давно используют новички и девушки, которые хотят научиться подтягиваться и укрепить мышцы верхней части тела без травм и лишнего стресса.
Как работает гравитрон
Гравитрон — это тренажёр от американской компании Nautilus. Его принцип прост: чем больше противовес, тем легче выполнять движение. Со временем противовес уменьшается, и спортсмен всё ближе подходит к полноценному упражнению с собственным весом.
Кроме подтягиваний и отжиманий, на этом тренажёре можно тренировать и ноги: стоя на полу, одна нога выжимает платформу вниз, задействуя ягодичные мышцы.
Жим ногой: ягодицы, особенно средняя ягодичная мышца.
Меняя хват, можно смещать акцент нагрузки:
узкий обратный хват — нагрузка на бицепсы,
широкий хват — акцент на широчайшие мышцы спины, трапеции и ромбовидные.
Как правильно начать тренировки
Подберите комфортный противовес. Новичкам лучше выбрать около 80% веса тела.
Перед тем как встать на платформу, сначала опустите её рукой, затем аккуратно поставьте одну ногу, потом вторую.
Держите естественный прогиб в пояснице и слегка напрягайте пресс.
Оптимум для старта — 10–20 повторений.
Упражнения на гравитроне
Подтягивания с противовесом Делайте подъём на выдохе, опускание — на вдохе. Подбородок должен быть на уровне перекладины или чуть выше. Главное — работать мышцами спины, а не инерцией.
Отжимания на брусьях Подходят тем, кому тяжело работать с собственным весом. Чем шире локти разведены в стороны, тем сильнее подключаются трицепсы.
Жим ногой из стоячего положения Установите небольшой противовес, возьмитесь за поручни, поставьте одну ногу на платформу. Давите вниз, не выпрямляя ногу полностью, и концентрируйтесь на работе ягодичных мышц.
Для кого подходит гравитрон
Новички, которые только начинают тренироваться.
Девушки, которым тяжело подтягиваться или отжиматься без помощи.
Все, кто хочет проработать спину, руки и ягодицы с постепенным прогрессом.
Гравитрон — это отличный помощник для тех, кто хочет научиться подтягиваться, отжиматься на брусьях и проработать ягодицы. Он снимает лишнюю нагрузку, делает тренировки безопаснее и позволяет постепенно укреплять мышцы, шаг за шагом приближая к полноценным упражнениям с собственным весом.
Уточнения
Гравитрон — многофункциональный тренажёр для выполнения упражнений на мышцы спины, груди, рук и ягодиц.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
