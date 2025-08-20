Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Он убирает лишний вес, но оставляет всю силу: тренировки становятся безопаснее

Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
3:07
Спорт

Многие мечтают подтянуться на перекладине или сделать отжимания на брусьях, но не у всех хватает силы, чтобы выполнить это с собственным весом. Здесь на помощь приходит гравитрон — тренажёр с противовесом, который снимает часть нагрузки, но полностью сохраняет механику движения.

Подтягивания в гравитроне
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подтягивания в гравитроне

Этот аппарат уже давно используют новички и девушки, которые хотят научиться подтягиваться и укрепить мышцы верхней части тела без травм и лишнего стресса.

Как работает гравитрон

Гравитрон — это тренажёр от американской компании Nautilus. Его принцип прост: чем больше противовес, тем легче выполнять движение. Со временем противовес уменьшается, и спортсмен всё ближе подходит к полноценному упражнению с собственным весом.

Кроме подтягиваний и отжиманий, на этом тренажёре можно тренировать и ноги: стоя на полу, одна нога выжимает платформу вниз, задействуя ягодичные мышцы.

Какие мышцы задействованы

  • Подтягивания: спина, плечи, руки, дополнительно пресс.
  • Отжимания на брусьях: грудь, плечи, трицепсы.
  • Жим ногой: ягодицы, особенно средняя ягодичная мышца.

Меняя хват, можно смещать акцент нагрузки:

  • узкий обратный хват — нагрузка на бицепсы,
  • широкий хват — акцент на широчайшие мышцы спины, трапеции и ромбовидные.

Как правильно начать тренировки

  1. Подберите комфортный противовес. Новичкам лучше выбрать около 80% веса тела.
  2. Перед тем как встать на платформу, сначала опустите её рукой, затем аккуратно поставьте одну ногу, потом вторую.
  3. Держите естественный прогиб в пояснице и слегка напрягайте пресс.
  4. Оптимум для старта — 10–20 повторений.

Упражнения на гравитроне

  1. Подтягивания с противовесом
    Делайте подъём на выдохе, опускание — на вдохе. Подбородок должен быть на уровне перекладины или чуть выше. Главное — работать мышцами спины, а не инерцией.
  2. Отжимания на брусьях
    Подходят тем, кому тяжело работать с собственным весом. Чем шире локти разведены в стороны, тем сильнее подключаются трицепсы.
  3. Жим ногой из стоячего положения
    Установите небольшой противовес, возьмитесь за поручни, поставьте одну ногу на платформу. Давите вниз, не выпрямляя ногу полностью, и концентрируйтесь на работе ягодичных мышц.

Для кого подходит гравитрон

  • Новички, которые только начинают тренироваться.
  • Девушки, которым тяжело подтягиваться или отжиматься без помощи.
  • Все, кто хочет проработать спину, руки и ягодицы с постепенным прогрессом.

Гравитрон — это отличный помощник для тех, кто хочет научиться подтягиваться, отжиматься на брусьях и проработать ягодицы. Он снимает лишнюю нагрузку, делает тренировки безопаснее и позволяет постепенно укреплять мышцы, шаг за шагом приближая к полноценным упражнениям с собственным весом.

Уточнения

Гравитрон — многофункциональный тренажёр для выполнения упражнений на мышцы спины, груди, рук и ягодиц.

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
