Спорт для ребёнка — лотерея с характером: как не ошибиться с выбором

Врачи: физическая активность должна приносить ребёнку радость, а не наказание

Выбор правильного вида спорта для ребёнка — задача не только о физическом развитии, но и о формировании характера.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок с мячом

Наилучший вариант сочетает:

интерес ребёнка;

развитие моторики;

социализацию.

Плавание

Преимущества:

развивает все группы мышц;

укрепляет дыхательную систему;

закаляет организм;

создаёт безопасную среду;

помогает освоить координацию и уверенность в себе.

Боевые искусства

Что дают:

дисциплину и самоконтроль;

развитие концентрации;

уверенность в себе;

уважение к сопернику;

умение работать над собой.

Командные игры (футбол, баскетбол, волейбол)

Развивают командный дух.

Учат сотрудничеству и стратегическому мышлению.

Даже короткие тренировки укрепляют сердце и выносливость, а участие в матчах развивает мотивацию и социальные навыки.

Главное правило

Спорт должен приносить радость, а не быть наказанием. Если ребёнок получает удовольствие от занятий, это закладывает здоровую привычку на всю жизнь и способствует гармоничному физическому и эмоциональному развитию.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

