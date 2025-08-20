Правда о полезных батончиках: почему они не всегда лучше привычных сладостей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Многие считают, что ради стройности нужно полностью отказаться от десертов и заменить их протеиновыми батончиками. На самом деле это заблуждение: при грамотном подходе можно худеть и без строгих запретов.

Утренний перекус перед тренировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренний перекус перед тренировкой

Зачем выбирают протеиновые батончики

Эти продукты часто рекламируют как "здоровую альтернативу" сладкому. Они действительно сладковаты на вкус, содержат белок, иногда клетчатку и витамины. Их удобно взять с собой на перекус, а дополнительный белок помогает дольше оставаться сытым.

Однако протеиновые батончики не всегда так полезны, как кажутся. Многие из них содержат добавленный сахар, фруктозу или мальтодекстрин, которые по калорийности почти не отличаются от обычного сахара. Кроме того, найти вариант с приятным вкусом и хорошим составом бывает непросто.

Можно ли похудеть, не отказываясь от сладкого

Успешное снижение веса зависит от дефицита калорий, а не от полного отказа от любимых продуктов. Сладости можно оставлять в рационе, если общее питание остаётся сбалансированным. Строгие запреты приводят к чувству лишённости, срывам и расстройствам пищевого поведения, что в итоге мешает прогрессу.

Рациональный подход — уменьшать порции и добавлять в меню полезные альтернативы: фрукты, йогурты, орехи, творожные десерты. Главное условие — еда должна приносить удовольствие, а не казаться наказанием.

Итог

Протеиновые батончики могут быть удобным перекусом, но полностью заменять ими сладости не стоит. Десерты допустимы даже при похудении, если соблюдать баланс и контролировать количество калорий.

Уточнения

G-белки (англ. G proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФазам и функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
